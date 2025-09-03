Linz (ots) -
Der österreichische Musiker und Produzent Parov Stelar hat heute sein neues Studioalbum ARTIFACT für den 14. November 2025 angekündigt und zugleich mit "Rebel Love" einen Vorboten daraus veröffentlicht.
"Rebel Love" verbindet klassische Streicher mit elektronischer Wucht und lebt von seiner Dynamik ebenso wie von einer eingängigen Melodie. Der Song eröffnet die heiße Phase der Albumkampagne. Die Ankündigung folgte auf eine Reihe kryptischer Social-Media-Beiträge der vergangenen Wochen, die in der Community bereits Spekulationen und Vorfreude ausgelöst hatten.
Artifacts sind die kleinen Spuren, die jeder Mensch auf seinem Lebensweg hinterlässt. Erinnerungen, Bruchstücke, Gedankenfetzen, die ihre eigene Realität und Zeitrechnung besitzen. Das neue Studioalbum von Parov Stelar folgt genau dieser Idee. Das Album erscheint bei Etage Noir Recordings, wird über AWAL vertrieben und ist ab sofort vorbestellbar.
Parov Stelar, bürgerlich Marcus Füreder, zählt zu den international erfolgreichsten Künstlern Österreichs. Er wurde mit zehn Amadeus Austrian Music Awards ausgezeichnet und trat bei Festivals wie Coachella und Glastonbury auf. Auch seine eigenen Tourneen führten ihn immer wieder in ausverkaufte Hallen weltweit. Als Kooperationspartner und Remixer ist Parov Stelar seit vielen Jahren äußerst begehrt. Die Liste seiner künstlerischen Wegbegleiter reicht von Tony Bennett & Lady Gaga über Lana Del Rey, Lukas Graham und Marvin Gaye bis hin zu Bryan Ferry und Klingande, um nur einige zu nennen.
Single: Rebel Love - seit 03.09.2025 erhältlich (https://parovstelar.ffm.to/rebel-love)
Album: Artifact - VÖ 14.11.2025, ab sofort vorbestellbar (https://parovstelar.ffm.to/artifact)
Label: Etage Noir Recordings
Verlag: Etage Noir Publishing
Vertrieb: AWAL
Formate: Digital, CD, Vinyl
Tourdaten:
17.10. - PRAG,Forum Karlin
18.10. - BASEL, Baloise Session
22.10. - ANTWERPEN, De Roma
23.10. - PARIS, Zenith
24.10. - BRÜSSEL, AB
25.10. - LUXEMBURG, Rockhal
03.11. - WIEN, Konzerthaus
04.11. - WIEN, Konzerthaus
13.11. - HAMBURG, Georg Elser Halle
14.11. - BERLIN, Ueber Eats Arena
15.11. - KÖLN, E-Werk
Rebel Love Jetzt anhören (https://parovstelar.ffm.to/rebel-love)
Pressekontakt:
Etage Noir Recordings
Mark Unterberger, (Management)
E-Mail: mark@etagenoir.com
Original-Content von: Etage Noir Recordings, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126518/6109850
Der österreichische Musiker und Produzent Parov Stelar hat heute sein neues Studioalbum ARTIFACT für den 14. November 2025 angekündigt und zugleich mit "Rebel Love" einen Vorboten daraus veröffentlicht.
"Rebel Love" verbindet klassische Streicher mit elektronischer Wucht und lebt von seiner Dynamik ebenso wie von einer eingängigen Melodie. Der Song eröffnet die heiße Phase der Albumkampagne. Die Ankündigung folgte auf eine Reihe kryptischer Social-Media-Beiträge der vergangenen Wochen, die in der Community bereits Spekulationen und Vorfreude ausgelöst hatten.
Artifacts sind die kleinen Spuren, die jeder Mensch auf seinem Lebensweg hinterlässt. Erinnerungen, Bruchstücke, Gedankenfetzen, die ihre eigene Realität und Zeitrechnung besitzen. Das neue Studioalbum von Parov Stelar folgt genau dieser Idee. Das Album erscheint bei Etage Noir Recordings, wird über AWAL vertrieben und ist ab sofort vorbestellbar.
Parov Stelar, bürgerlich Marcus Füreder, zählt zu den international erfolgreichsten Künstlern Österreichs. Er wurde mit zehn Amadeus Austrian Music Awards ausgezeichnet und trat bei Festivals wie Coachella und Glastonbury auf. Auch seine eigenen Tourneen führten ihn immer wieder in ausverkaufte Hallen weltweit. Als Kooperationspartner und Remixer ist Parov Stelar seit vielen Jahren äußerst begehrt. Die Liste seiner künstlerischen Wegbegleiter reicht von Tony Bennett & Lady Gaga über Lana Del Rey, Lukas Graham und Marvin Gaye bis hin zu Bryan Ferry und Klingande, um nur einige zu nennen.
Single: Rebel Love - seit 03.09.2025 erhältlich (https://parovstelar.ffm.to/rebel-love)
Album: Artifact - VÖ 14.11.2025, ab sofort vorbestellbar (https://parovstelar.ffm.to/artifact)
Label: Etage Noir Recordings
Verlag: Etage Noir Publishing
Vertrieb: AWAL
Formate: Digital, CD, Vinyl
Tourdaten:
17.10. - PRAG,Forum Karlin
18.10. - BASEL, Baloise Session
22.10. - ANTWERPEN, De Roma
23.10. - PARIS, Zenith
24.10. - BRÜSSEL, AB
25.10. - LUXEMBURG, Rockhal
03.11. - WIEN, Konzerthaus
04.11. - WIEN, Konzerthaus
13.11. - HAMBURG, Georg Elser Halle
14.11. - BERLIN, Ueber Eats Arena
15.11. - KÖLN, E-Werk
Rebel Love Jetzt anhören (https://parovstelar.ffm.to/rebel-love)
Pressekontakt:
Etage Noir Recordings
Mark Unterberger, (Management)
E-Mail: mark@etagenoir.com
Original-Content von: Etage Noir Recordings, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126518/6109850
© 2025 news aktuell