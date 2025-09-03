Nürnberg (ots) -Wo NORMA draufsteht, ist Qualität drin. Davon sind nicht nur die Kundinnen und Kunden des Nürnberger Lebensmittel-Discounters überzeugt, auch die Expertinnen und Experten vom Verbrauchermagazin ÖKO-TEST vergeben regelmäßig Bestnoten für die Produkte der NORMA-Eigenmarken. Auch in der Septemberausgabe zeigen sich die Testerinnen und Tester zufrieden: Gleich drei Artikel des täglichen Bedarfs, die in allen Filialen des Lebensmittel-Händlers erhältlich sind, schaffen es aufs Podium. Neben der Erdbeer-Konfitüre von TANTE KLARA (gut) und dem WC-Reiniger Citrus von SAUBERMAX (gut) loben sie vor allem die PFIFF-Pistazien mit der höchsten Auszeichnung "sehr gut".Kalifornische Pistazien zum Discount-PreisKnackig frisch geröstet und lecker gut gesalzen - die Pistazien von PFIFF stammen direkt von den Bäumen Kaliforniens. Sie überzeugen ÖKO-TEST speziell beim genauen Hinsehen: Alle 33 getesteten Nüsse wurden im Labor genau untersucht und dahingehend überprüft, ob sie Schadstoffe enthalten. Der Check ergab, dass das NORMA-Produkt einwandfrei und damit "sehr gut" für Verbraucherinnen und Verbraucher ist. In Kombination mit dem Preis von 2,79 Euro pro 200 Gramm ist das absolute Spitze. Denn im gesamten Test gab es keinen Anbieter, der ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis vorzuweisen hatte.Erdbeer-Konfitüre für das perfekte FrühstückWer es beim Frühstück süß mag, greift beispielsweise zum Erdbeer-Brotaufstrich von TANTE KLARA, der Eigenmarke von NORMA. Die Konfitüre aus hervorragenden Erdbeeren überzeugt mit einem besonders hohen Fruchtgehalt (75 Prozent). Mit nur 1,29 Euro für 250 Gramm ist das Discount-Produkt zudem weit günstiger als die meisten Konkurrenten. Außerdem: Nicht nur bei den Zahlen, auch beim Geschmack liegt NORMA weit vorne. Die Testerinnen und Tester bestätigen einen süßen, leicht säuerlichen Geschmack und einen typisch aromatischen, leicht fruchtigen Geruch. Genau so muss eine Konfitüre schmecken! Mit dem Testergebnis "gut" starten Verbraucherinnen und Verbraucher gleich am Morgen noch besser in den Tag.Saubere Sache mit WC-Reiniger von SAUBERMAXNORMA spielt auch in Sachen Hygieneprodukte ganz vorne mit. Wie gut der hauseigene WC-Reiniger von SAUBERMAX wirklich ist, wissen Kundinnen und Kunden jetzt dank ÖKO-TEST erneut ganz genau: Die Note "gut" setzt sich aus unterschiedlichen, starken Zwischenergebnissen zusammen. So überzeugt der Reiniger durch den niedrigen Preis von 95 Cent pro Liter, das getestete "Kalklösevermögen", die "Materialverträglichkeit" und durch den besonders hohen Rezyklatanteil der Flasche von 90 Prozent.NORMA bleibt der Qualität verschriebenDie Ergebnisse unterstreichen ein weiteres Mal, dass hohe Qualität auch zu günstigen Preisen möglich ist. Bei NORMA gehen attraktive Angebote und optimale Leistungen Hand in Hand. Immer wieder bestätigen die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST und auch STIFTUNG WARENTEST, wie hervorragend die Produkte beim Discounter wirklich sind.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6109858