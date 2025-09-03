Hamburg (www.anleihencheck.de) - Den anhaltenden Unsicherheiten zum Trotz verzeichneten die US-Aktienbörsen im August neue Höchststände, so die Experten von Union Investment.Dies habe ebenfalls auf den japanischen Aktienmarkt zugetroffen. Für viele Anleger scheine die Entwicklung überraschend, denn das Marktumfeld bleibe wie etwa beim Krieg zwischen der Ukraine und Russland sowie der US-Zollthematik weiterhin ungewiss. Zudem setze US-Präsident Trump mit seinen Verbalattacken gegen FED-Chef Powell (und der versuchten Entlassung der FED-Gouverneurin Lisa Cook) den Eingriff in die Unabhängigkeit der US-Notenbank weiter fort. Die Zölle würden die Preise in den USA treiben, wenngleich die zollbedingte Preisentwicklung dort geringer ausfalle als zunächst vom Markt erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
