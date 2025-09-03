Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) kündigt ein Angebot unbesicherter und nicht nachrangiger Wandelanleihen mit Endfälligkeit in 2032 mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 600 Mio. und einer Stückelung von jeweils EUR 100.000, ISIN DE000A4DFHZ5/ WKN nicht bekannt (die "Neuen Anleihen") an, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
