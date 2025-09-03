Munsbach (www.fondscheck.de) - Trotz historisch niedriger Kreditaufschläge erachten wir es für attraktiv, Anleihen hoher Qualität auch mit längeren Laufzeiten zu kaufen, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Vor dem Hintergrund eher fallender Zinsen und einer stabilen Wirtschaft könne man sowohl einen attraktiven Kupon vereinnahmen als auch von Kursgewinnen profitieren. Das Portfolio setze sich zusammen aus 13,3% Staats- und 49,4% Unternehmensanleihen. Es seien lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen worden. Die Modifizierte Duration liege bei 7,6 - weiterhin über dem langjährigen Durchschnitt; ein zusätzliches Overlay bestehe aktuell nicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
