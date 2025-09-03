Audi hat mit dem Concept C die Studie eines vollelektrischen Sportwagens mit zwei Sitzen präsentiert, der die neue Designphilosophie der Marke verkörpern soll - und wohl mit nur wenigen Änderungen 2027 auf den Markt kommen könnte - aber nicht wie vermutet als neuer Audi TT. Audi selbst spricht von der "Manifestation einer neuen Designphilosophie". Das Concept C, das jetzt wenige Tage vor der IAA Mobility in München vorgestellt wurde, soll also nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net