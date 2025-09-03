© Foto: Nati Harnik - APWarren Buffett zeigt sich enttäuscht von der geplanten Aufspaltung von Kraft Heinz. Nach seiner Kritik fällt die Aktie um sieben Prozent - Anleger fragen sich, ob der Konzern ohne Buffett-Strahlkraft an Wert verliert.Der US-Lebensmittelriese Kraft Heinz zieht die Reißleine: Der Konzern hat am Dienstag angekündigt, sich in zwei eigenständige Unternehmen aufzuspalten - eines mit Fokus auf Würzmittel wie Heinz-Ketchup, das andere auf Grundnahrungsmittel wie Oscar Mayer. Ziel ist es, die komplexe Struktur zu verschlanken und für Investoren attraktiver zu werden. "Die Komplexität unseres Geschäfts hat ihre Fähigkeit beeinträchtigt, die volle Stärke unserer Marken und Aktivitäten auszuschöpfen", …Den vollständigen Artikel lesen ...
