DOW JONES--Beiersdorf hat Pierre Kröning mit Wirkung zum 1. September zum neuen Chief Information Officer (CIO) sowie Geschäftsführer der Beiersdorf IT bei Beiersdorf Shared Services (BSS) ernannt. Wie der Nivea-Hersteller mitteilte, berichtet Kröning direkt an CFO Astrid Hermann. Kröning folgt auf Annette Hamann, die das Unternehmen nach langjähriger Tätigkeit verlassen hat.

Kröning hat zuletzt bei der 100-prozentigen Tochter BSS als Direktor den Bereich Data & Analytics, Finance & HR Applications geleitet. Dabei sei er maßgeblich an der fortlaufenden digitalen Transformation von Beiersdorf beteiligt gewesen - unter anderem durch die Einführung einer übergreifenden Daten- und Analyse-Plattform und den Ausbau datengetriebener Entscheidungsprozesse.

September 03, 2025 04:25 ET (08:25 GMT)

