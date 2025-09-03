Das von Bitcoin-Pionier Michael Saylor geführte Unternehmen Strategy hat erneut auf dem Kryptomarkt zugeschlagen und seine Position als größter institutioneller Halter der Digitalwährung massiv ausgebaut. Wie aus einer aktuellen Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, erwarb die Firma zwischen dem 26. August und dem 1. September weitere 4.048 Bitcoin. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 449,3 Millionen Dollar.Mit diesem Zukauf schwillt der Bitcoin-Schatz von Strategy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
