Die letzten Handelstage waren von explodierenden Gold- und Silberpreisen geprägt. Beide Edelmetalle übersprangen dabei wichtige Preisbereiche. Die Hausse nährt die Hausse. Das gilt auch für Produzentenaktien. Gold und Silber - Befreit und entfesselt Das aktuell zu beobachtende Aufwärtsmomentum bei Gold und Silber ist enorm. Vor allem Gold wirkt derzeit, wie befreit und entfesselt. Der Ausbruch des Goldpreises über die 3.430 US-Dollar kam einem Dammbruch gleich. Mehrere Male scheiterte Gold an diesem Widerstand. Dass nach dem erfolgreichen Ausbruch das bisherige Rekordhoch einkassiert wurde, war dann mehr oder weniger nur reine Formsache. Die 4.000 US-Dollar zeichnen sich immer deutlicher
