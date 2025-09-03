© Foto: Alexander Heinl - dpa ThemendienstErst am Dienstag durchbrach der Goldpreis die Marke von 3.500 US-Dollar. Bereits am Mittwochmorgen erreichte er mit 3.547 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Unterdessen klettert der Silberpreis auf ein 14-Jahres-Hoch. Der Goldpreis hat am Mittwochmorgen ein neues Rekordhoch erreicht. Mit 3.547 US-Dollar je Unze (31,1 Gramm) wurde der bisherige Bestwert vom Dienstag, als erstmals die Marke von 3.500 US-Dollar durchbrochen wurde, übertroffen. Auch Silber legte deutlich zu und erreichte mit über 40 US-Dollar je Unze den höchsten Stand seit 2011. An den Märkten wird spekuliert, dass die US-Notenbank Federal Reserve schon im September die Zinsen senken könnte. Doch der klassische Mechanismus, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE