Hannover (ots) -Seit 1. September 2025 ist Inga Dransfeld-Haase Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der TÜV NORD AG.Inga Dransfeld-Haase ist Juristin und verfügt über langjährige Expertise in leitenden Personal-Funktionen. Seit 2020 war sie bei BP Europe SE tätig, seit 2023 als Vorständin für Arbeit und Soziales mit Verantwortung für mehr als 9.000 Beschäftigte in sieben europäischen Ländern. Zuvor hatte sie verschiedene Führungspositionen bei der Nordzucker AG in Braunschweig inne.Thomas Rappuhn, Aufsichtsratsvorsitzender der TÜV NORD AG: "Mit Inga Dransfeld-Haase gewinnen wir eine hoch angesehene und erfahrene Managerin, die mit großer Expertise unsere Personalarbeit weiterentwickeln, die Attraktivität als Arbeitgeber weiter stärken und die Internationalisierung der TÜV NORD GROUP vorantreiben wird. Mein Dank gilt Dr. Dirk Stenkamp, der den Vorstandsbereich Personal seit September 2024 zusätzlich zu seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender mit großem Engagement führte."Inga Dransfeld-Haase: "Ich freue mich sehr, meine neue Aufgabe anzutreten. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen, der Konzerngeschäftsleitung, den Betriebsräten und unseren engagierten Mitarbeitenden möchte ich die nächsten Schritte für eine agile und attraktive Arbeitswelt einleiten. Dazu gehören eine werteorientierte Führung, die Förderung von Vielfalt und Zusammenarbeit sowie die gezielte Entwicklung von Talenten. Ich möchte die Menschen im Konzern ermutigen und unterstützen, ihre Potenziale bestmöglich zu entfalten und damit die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der TÜV NORD GROUP zu stärken."Der Vorstand der TÜV NORD AG besteht damit seit 1. September 2025 aus Dr. Dirk Stenkamp (Vorsitz/CEO), Jürgen Himmelsbach (Finanzen/CFO), Ringo Schmelzer (Chief Operating Officer/COO) und Inga Dransfeld-Haase (Personal/CHRO).Pressekontakt:Sven UlbrichTÜV NORD GROUPTel.: 0511 998-61540presse@tuev-nord.dewww.tuev-nord-group.com/de/newsroomOriginal-Content von: TÜV NORD GROUP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38751/6109951