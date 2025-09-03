DJ Siltronic und Cosine kooperieren bei neuem Weltraumteleskop NewAthena

DOW JONES--Siltronic und das niederländische Unternehmen Cosine bündeln ihre Kompetenzen bei der Entwicklung des neuen Weltraumteleskops NewAthena.

Wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilten, wird Siltronic hochqualitative 300-mm-Siliziumwafer liefern, die von Cosine zu modernster Röntgenoptik namens Silicon Pore Optics (SPO) weiterverarbeitet werden. Diese SPO-Technologie sei entscheidender Bestandteil des revolutionären Spiegelsystems von NewAthena und das zentrale Bauelement seiner Röntgenoptik.

Ziel der Partnerschaft sei die Bereitstellung von Schlüsseltechnologien für die nächste Generation der Hochenergie-Astrophysik der ESA Europäische Weltraumorganisation ESA.

Cosine ist laut Mitteilung weltweit führend in der Entwicklung von Raumfahrinstrumenten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden sowie Tochtergesellschaften in Deutschland und Italien.

September 03, 2025 05:14 ET (09:14 GMT)

