Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im ETF-Handel überwiegen Käufe, von Euphorie kann aber keine Rede sein, so die Deutsche Börse AG."Bei etwas erhöhten Umsätzen hatten wir dieses Mal nur knapp mehr Käufe als Verkäufe", berichte Holger Heinrich von der Baader Bank. "Es herrscht Zurückhaltung", schildere Andreas Schröer von Lang & Schwarz die Lage. In den klassischen Aktien-ETFs sei derzeit nicht viel los. Gute Umsätze sehe er hingegen in Rüstungs-ETFs, Gold-ETCs und Krypto-ETNs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
