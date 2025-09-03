Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio hat seine Zahlen fürs zweite Quartal 2025 vorgelegt. Dabei zeigt sich: Hätte Nio nicht die neuen Marken Onvo und Firefly gestartet, wäre der Absatz deutlich geschrumpft. Zugleich macht Nio weiter hohe Verluste: Allein zwischen April und Juni 2025 waren es umgerechnet rund 600 Millionen Euro. Schauen wir zunächst auf die Auslieferungszahlen: Im Berichtszeitraum wurden 72.056 Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net