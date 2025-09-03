Auf der ICNC hat Hubject gemeinsam mit Bosch Road Services, FRYTE und SBRS eine Lösung für die erste vollständig interoperable Reservierungs- und POI-Datendrehscheibe für Nutzfahrzeuge vorgestellt. Was bisher in Einzelprojekten schon möglich war, soll damit Anbieter-übergreifend umgesetzt werden. Das Pilotprojekt, das mit Unterstützung der Ladepunktbetreiber (CPO) OMV, Smatrics und Citywatt in der Konzeptphase entwickelt wurde, unterstützt das OCPI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net