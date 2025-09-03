DJ Eurozone-Erzeugerpreise steigen im Juli verhalten

DOW JONES--Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im Juli verhalten gestiegen. Die Preise auf der Erzeugerstufe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 0,2 Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf einen unveränderten Stand gelautet.

Für die gesamte EU nannte Eurostat im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg der Erzeugerpreise um 0,6 Prozent, binnen Jahresfrist haben sich die Preise um 0,4 Prozent erhöht. Die Produzentenpreise geben tendenziell die Richtung für die Verbraucherpreise vor: In der Regel reichen die Betriebe höhere oder niedrigere Einkaufskosten an ihre Kunden weiter.

