Köln (ots) -Zurzeit drehen Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär den 97. "Tatort" aus Köln. In "Die guten Leute" (AT) müssen die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk einen Raubmord aufklären. Im Fokus steht die etablierte Kölner Bio-Bäckerei "Bernds Backhaus" - eigentlich ein Familienunternehmen im besten Sinne. Doch das Bild trügt. Das Drehbuch zum "Tatort - Die guten Leute" (AT) stammt von Johannes Rotter. Regie führt Katrin Schmidt, die Bildgestaltung übernimmt Simon Schmejkal.Noch vor Sonnenaufgang werden die Hauptkommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) zu "Bernds Backhaus" gerufen. Ein junger Geselle liegt erschlagen in der Backstube, aus dem Büro fehlen 20.000 Euro. Die Firmengründer Bernd (Ronald Kukulies) und Simone Emmrich (Imme Beccard) sind fassungslos. Die Bäckerei ist ihr Lebenswerk, und mit dem Bio-Konzept wollten sie verantwortungsbewusster und nachhaltiger sein als andere. Sie wollten Gutes leisten und haben sogar neben ihrer leiblichen Tochter Laura (Alina Stiegler) noch ein weiteres Kind adoptiert. Joey (Filip Schnack) allerdings, der als Fahrer in der Bäckerei arbeitet, ist nach dem Raubüberfall nicht erreichbar, und als die Kommissare Drogen in den Spinden der "Helden der Nacht" finden, steht die eingeschworene Bäckerfamilie plötzlich unter Verdacht. Wer gehört hier wirklich zu den guten Leuten? Wer hat mit kriminellen Geschäften Unheil über das Lebenswerk der Emmrichs gebracht?Auch bei diesem "Tatort" aus Köln wieder mit dabei sind Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte, Tinka Fürst als KTU-Chefin Natalie Förster und Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth. In weiteren Rollen zu sehen sind Nica Heru, Ludwig Brix, Katharina Behrens, Katharina-Sara Harbecke, Nico Schneider u.v.a."Tatort - Die guten Leute" (AT) ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Götz Bolten) für die ARD. Gedreht wird in Köln und Umgebung noch bis zum 1. Oktober 2025. Ein Sendetermin in 2026 steht noch nicht fest.