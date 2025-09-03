Bridgewater-Gründer Ray Dalio prognostiziert eine US-Schuldenkrise bis 2028 - mit dramatischen Folgen für Märkte, Dollar und Weltordnung. Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds-Giganten Bridgewater Associates, warnt mit scharfen Worten vor einem Finanzkollaps. "Die USA stehen vor einem schuldenbedingten Herzinfarkt", sagte Dalio gestern in der Financial Times (FT). Die Staatsverschuldung von über 35 Billionen Dollar - mehr als 120 Prozent des BIP - sei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
