Mit einem Kursverlust von über -2% ist die Lufthansa-Aktie am Mittwochmorgen eines der Schlusslichter im Nebenwerteindex MDAX und setzt ihre Abwärtsbewegung der letzten Tage fort. Gibt es schlechte Nachrichten von der deutsch-europäischen Airline und wie sollten Anleger nun reagieren? Ausgabe einer Wandelanleihe Es gibt gleich zwei Nachrichten zur Wochenmitte, die den Kurs der Lufthansa-Aktie belasten. Die erste: Die Fluggesellschaft kündigte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de