Circus SE und Secura starten eine Partnerschaft mit dem CA-1 Roboter. Die autonome KI soll hochwertige Mahlzeiten effizient und völlig selbstständig liefern.Circus SE, ein führender Anbieter von KI-Software und Robotik für autonome Ernährungssysteme, geht eine strategische Partnerschaft mit Secura ein, einem etablierten Facility-Services-Anbieter. Secura betreut nach eigenen Angaben mehr als 200 Kunden, darunter Shell, General Electric, BMW, Porsche, Thyssenkrupp und Audi. Ziel der Kooperation ist die schnelle Skalierung der autonomen Ernährungslösungen, die Secura auf Basis der KI-Robotik-Technologie von Circus in sein Leistungsportfolio aufnehmen wird. Erste Inbetriebnahme in Ingolstadt
