München (ots) -Im Alltag begegnen uns immer wieder kleine und große Herausforderungen. Angefangen bei der Frage "Was koche ich heute?" bis hin zur Überlegung, ob das Einschalten des Trockners wirklich mit dem Anspruch, Energie zu sparen, in Einklang gebracht werden kann. Bosch steht bei diesen "Daily Challenges" unterstützend zur Seite. Im Bosch Powerhouse präsentiert der Hausgerätehersteller auf der IFA Geräte, die selbstständig Aufgaben im Haushalt übernehmen und für perfekte Ergebnisse sorgen - sodass Konsumenten mehr Zeit für Entspannung bleibt.Für jeden Schmutz gerüstetMit dem neuen Spotless Saug- und Wischroboter zieht ein intelligenter Helfer im Haus ein, der sich ganz alleine um die Beseitigung von Staub und Schmutz kümmert - zuverlässig und mit perfektem Ergebnis, ganz egal, was das Leben mit sich bringt. Es gibt vier verschiedene Ausführungen - zwei Basic- und zwei Premium-Modelle. Mit ihrer starken Saugleistung von 11.000 Pascal, praktischen Funktionen und neuester Technologie sind sie für alle Aufgaben bestens gerüstet.Vielseitige und gesunde Ernährung - ganz unkompliziertGesunde Ernährung ist nicht nur einfach, sondern auch wunderbar vielfältig. In der kostenfreien BetterFood App von Bosch finden Konsumenten Rezepte für jeden Tag, die sie auf ihren bevorzugten Ernährungsstil anpassen können. Ein kurzer Blick auf die Nutri-Check-Bewertung für jedes Rezept verrät, wie wertvoll es für eine ausgewogene Ernährung ist. In den Rezepten sind auch bereits die optimalen Temperaturen, Zeiten und Programme für die vernetzten Backöfen und Kochfelder von Bosch hinterlegt - ebenso wie für die neuen Air Fryer Serie 4 und Serie 6 von Bosch. Diese unterstützen bei der schnellen Zubereitung von Speisen sowie einem gesünderen Lifestyle, da bei ihnen wesentlich weniger Öl zum Einsatz kommt als beim klassischen Frittieren. Eine weitere gesunde Zubereitungsart ist das Dampfgaren. Dabei bleiben nicht nur Nährstoffe und der natürliche Geschmack der Lebensmittel erhalten, sondern sie werden auch gleichmäßig und schonend gegart. Hier unterstützt Bosch mit der neuen Dampfschublade. Sie kann direkt unter dem Backofen eingebaut oder als separates Produkt in die Küche integriert werden und ermöglicht die Zubereitung köstlicher und leckerer Gerichte mit nur wenigen Handgriffen.Smarte Unterstützung in der KücheBosch macht Künstliche Intelligenz (KI) alltagstauglich, sodass Konsumenten sie ganz unkompliziert nutzen können, zum Beispiel für die Essensplanung. Auf der Suche nach neuen Rezepten wird oft das Internet zu Rate gezogen. Kein Wunder, ist es doch eine wahre Goldgrube. Dank des neuen AI Recipe Converters für den Cookit, die Küchenmaschine mit Kochfunktion von Bosch, können diese Online-Rezepte jetzt direkt an den Cookit geschickt und mit ihm nachgekocht werden. Das neue Feature wandelt die Rezepte mittels KI in geführte Rezepte um und erkennt automatisch das benötigte Zubehör, Kochzeiten und mehr. Auch das KI-Feature für die Backöfen der Serie 8 wurde weiter verbessert und erkennt jetzt bis zu 100 Gerichte. Einfach das Gargut in den Ofen stellen und dieser schlägt die optimale Zubereitungsart vor.Nachhaltigkeit? Na klar!Nachhaltigkeit ist für viele nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Die Wahl der passenden Hausgeräte kann hier eine wichtige Rolle spielen. Mit den neuen Wärmepumpentrocknern der Serie 8 macht Bosch es jetzt noch einfacher, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Mit Energieeffizienzklasse A definiert der Wärmepumpentrockner einen neuen Standard für nachhaltige Wäschepflege. Ganz gleich, wie voll der Wäschekorb ist: Nutzer können den neuen Trockner jederzeit mit gutem Gewissen einschalten und sich auf hervorragende Ergebnisse verlassen.Neben diesen Highlights präsentiert Bosch auf der IFA viele weitere innovative Geräte, die dabei helfen, den Herausforderungen des Alltags entspannt zu begegnen - damit Konsumenten jederzeit Ready LikeABosch sind.Pressekontakt:Alex KostnerTelefon: +49 89 4590-2579E-Mail: presse.bosch@bshg.comOriginal-Content von: BSH Hausgeräte GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099644/100934609