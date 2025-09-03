Das unabhängige Schriftdesignstudio Dalton Maag, das für seine hochwertigen Bibliotheksschriftarten und maßgeschneiderten Schriftarten für globale Marken bekannt ist, hat heute MetricsMatch vorgestellt eine Schriftlösung für Erstausrüster (OEMs). Die neue Produktreihe ist eine kostengünstige, hochwertige Alternative zu standardmäßigen Schriftarten, die in Unterhaltungselektronik, Druckern und anderen Geräten Verwendung finden.

Seit Jahren bemängeln OEMs die gängigen Lizenzmodelle und verweisen dabei auf hohe Kosten, eingeschränkte Flexibilität und Anbieterabhängigkeit. Diesen Herausforderungen begegnet MetricsMatch mit transparenten Preisen, fairen Lizenzbedingungen und Anpassungsoptionen, um den Markt für mehr Wettbewerb zu öffnen.

Das Herzstück von MetricsMatch ist die metrische Kompatibilität, die den nahtlosen Austausch von Schriftarten ermöglicht, den Integrationsaufwand verringert und die Markteinführungszeit für etablierte Akteure und neue Marktteilnehmer verkürzt.

"Wir kennen die Frustrationen der Hersteller, die unter den Einschränkungen durch die aktuelle Lizenzsituation leiden", berichtet David Marshall, Managing Director bei Dalton Maag. "Eine undurchsichtige Preisgestaltung, veraltete Produkte und restriktive Bedingungen haben die OEMs ausgebremst. Wir sind davon überzeugt, dass MetricsMatch eine bessere Alternative für diese branchenüblichen Schriftarten ist."

"Unser Studio setzt seit jeher auf Qualität und Unabhängigkeit und MetricsMatch bildet da keine Ausnahme", ergänzt Lukas Paltram, Executive Creative Director bei Dalton Maag. "Wir haben dieselbe Sorgfalt und Liebe zum Detail wie bei jedem Kundenprojekt aufgebracht, damit OEMs keine Kompromisse mehr zwischen technischer Leistung und Designintegrität eingehen müssen."

MetricsMatch startet heute mit fünf Fontsets: Consumer Computing, PDF-Rendering sowie DVB-, MPEG-4- und ATSC-Untertitel. Resident Font Sets für die Druckerbildgebung, darunter 171 Schriftarten zur Unterstützung der PCL- und PostScript-Emulation, sind in Vorbereitung und sollen 2026 auf den Markt kommen.

Zu den wichtigsten Vorteilen von MetricsMatch zählen:

Offene Preisgestaltung: Transparente, vorhersehbare Kosten ohne versteckte Gebühren

Transparente, vorhersehbare Kosten ohne versteckte Gebühren Faire Lizenzierung: Flexible Bedingungen, die Innovation und Produktentwicklung fördern ohne Neuverhandlung

Flexible Bedingungen, die Innovation und Produktentwicklung fördern ohne Neuverhandlung Drop-In-Austausch: Designs von Dalton Maag entsprechen branchenweit etablierten Metriken Zeilenenden und Layout wurden beibehalten.

Designs von Dalton Maag entsprechen branchenweit etablierten Metriken Zeilenenden und Layout wurden beibehalten. Einhaltung von Normen: Konformität mit Industrie- und ISO-Normen

Konformität mit Industrie- und ISO-Normen Herausragende Qualität: Erstklassiges Schriftdesign, das für eingebettete Geräte optimiert ist

Erstklassiges Schriftdesign, das für eingebettete Geräte optimiert ist Anpassungsoptionen: Darunter fallen auch Namensrechte zur Unterstützung des Produkt-Brandings.

MetricsMatch kombiniert sorgfältiges Design mit einer bewährten Toolchain und liefert hochwertige Schriftarten, die Herstellern die erforderliche Qualität, Flexibilität und Fairness bieten, um sich aus der Abhängigkeit von Lieferanten zu befreien und zugleich ein attraktives Nutzererlebnis bereitzustellen.

Weitere Informationen zu MetricsMatch und den unterstützten Technologien finden Sie unter daltonmaag.com/metricsmatch

Über Dalton Maag

Dalton Maag ist ein unabhängiges Schriftdesignstudio, das international für die Entwicklung und Gestaltung leistungsfähiger Schriften bekannt ist. Mit einem multikulturellen und internationalen Team entwirft das in London ansässige Studio maßgeschneiderte und kommerzielle Schriftarten für Corporate Identities, Branding und Benutzeroberflächen. Zu seinen Kunden zählen viele der weltweit bekanntesten Marken.

