Zürich (www.anleihencheck.de) - Die globalen Finanzmärkte profitieren derzeit von stark steigender Liquidität, so Beat Thoma, Chief Investment Officer bei Fisch Asset Management.Neben den USA trage auch China mit geldpolitischen Lockerungen und Stützungsmaßnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur bei. Aktien- und Kreditmärkte zeigten sich daher weiter robust. Gleichzeitig warne Thoma vor den Risiken einer künstlich manipulierten Zinskurve und den tiefgreifenden Folgen für Inflation, Inflationserwartungen und langfristige Staatsanleihenrenditen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
