Boston (www.anleihencheck.de) - Die Risiken für französische Staatsanleihen in den kommenden Tagen sind ausgesprochen hoch - und auch das ist noch eine Untertreibung," sagt Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research bei MFS Investment Management.Es scheine eine ausgemachte Sache, dass die Regierung unter Premierminister Francois Bayrou die Vertrauensfrage am 8. September verlieren werde. Was dann folgen werde, dürfte die Entwicklung französischer Schuldtitel entscheidend bestimmen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
