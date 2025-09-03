Der Leasingspezialist Kazenmaier aus Karlsruhe geht eine Partnerschaft mit dem US-Elektroautohersteller Lucid ein. Das Angebot richtet sich vor allem an Geschäftskunden, die Premiumfahrzeuge können über Kazenmaier ab 899 Euro im Monat geleast werden. Mit der Zusammenarbeit erweitert Kazenmaier sein Angebot um "Lucid for Leaders" - dabei handelt es sich um "ein maßgeschneidertes Premium-Leasingprogramm für anspruchsvolle Entscheiderinnen und Entscheider", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net