HONG KONG SAR - Media OutReach Newswire - 3 September 2025 - ZHUOYU Technology (ZYT), eine führende Marke im Bereich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS), kündigt offiziell ihren Markteintritt in Europa auf der IAA Mobility 2025 an, die am 8. September 2025 eröffnet wird. Als bedeutender Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie präsentiert ZYT seine eigens entwickelten, vollintegrierten Hard- und Softwarelösungen, stellt seine Geschäftspläne für den europäischen Markt vor und veranstaltet technische Fachforen unter dem Leitthema "Intelligenz für alle".



Markenentwicklung: Start der Europastrategie



ZYT feiert auf der IAA Mobility 2025 sein Europadebüt und präsentiert dabei eine Reihe bahnbrechender technologischer Innovationen - darunter JIMU 2.0, das vollständig festkörperbasierte LiDAR-System ZHIZHOU sowie den auf dem SA8775P basierenden integrierten Cockpit- und ADAS-Controller.



Im Rahmen der Messe wird ZYT seine strategische Vision für den europäischen Markt vorstellen und damit sein Engagement und seine Wettbewerbsfähigkeit in den wichtigsten globalen Märkten unter Beweis stellen. Die Veranstaltung markiert den offiziellen Start von ZYTs Lokalisierungsstrategie in Europa und unterstreicht das Ziel, globale Märkte gezielt zu erschließen, um Kundenbedürfnisse besser zu adressieren, technologische Zusammenarbeit zu beschleunigen und starke Partnerschaften aufzubauen.



ZYT strebt eine enge Zusammenarbeit mit führenden Branchenakteuren an, um die Initiative "Intelligenz für alle" voranzutreiben und die breite Anwendung seiner Technologien aktiv zu fördern.



Technologische Basis: Aufbau eines globalen Wettbewerbsvorteils



ZYT hat eigene Kernsensoren entwickelt und eine hochgradige Optimierung der Rechenleistung erreicht. Das ClixPilot-System unterstützt verschiedene SoCs für intelligentes Fahren und bietet dabei Spitzenleistung ohne überdimensionierte Hardware - ein effizienter Lösungsansatz, der Partnern gezielte Innovationskraft ermöglicht und die Serienproduktion beschleunigt.



In Zusammenarbeit mit Volkswagen entwickelte ZYT das umfassende, erweiterte Fahrerassistenzsystem IQ.Pilot, das kürzlich erfolgreich das A-SPICE CL2-Audit bestanden hat. Damit ist ZYT der erste Anbieter, der eine gemeinsame Auditierung durch den Volkswagen Konzern, FAW-Volkswagen und SAIC Volkswagen erfolgreich abgeschlossen hat.



Diese Zertifizierung ermöglicht es ZYT, künftig auf separate Softwarequalitätsprüfungen im Rahmen von Partnerschaften mit Marken des Volkswagen-Konzerns weltweit zu verzichten - ein entscheidender Schritt für einen reibungsloseren Einstieg in die europäische Automobilzulieferkette.



Branchenimpulse: Perspektiven führender Akteure



Der Messestand von ZYT auf der IAA wird sich zu einem zentralen Treffpunkt für innovative Impulse im Bereich der intelligenten Mobilität entwickeln. Im Rahmen der Veranstaltung bringt ZYT führende Technologieexperten und hochrangige Vertreter zusammen, um neueste Entwicklungen und Erfolge zu präsentieren.



Zu den Highlights zählen unter anderem die intelligente Fahrplattform auf Basis des neuesten DRIVE Thor-Chips von NVIDIA sowie die Europapremiere von Fahrzeugmodellen, die zu den weltweit ersten Serienfahrzeugen mit der auf dem Qualcomm 8650-Chip entwickelten ClixPilot-Plattform gehören.



ZYT kooperiert eng mit NVIDIA und Qualcomm, um den Einsatz generativer KI und großskaliger Modelltechnologien im Bereich des intelligenten Fahrens voranzutreiben und die Weiterentwicklung sowie den skalierbaren Einsatz von Lösungen der Stufen L2 bis L4 zu beschleunigen. Damit unterstreicht ZYT seine Schlüsselrolle in der Branche und gibt einen Ausblick auf die Zukunft intelligenter Mobilität.



ZYT lädt internationale Medien, Branchenpartner sowie alle Interessierten herzlich ein, den Stand auf der IAA Mobility 2025 zu besuchen - um den Start der europäischen Expansion mitzuerleben, modernste Hard- und Softwarelösungen aus erster Hand zu entdecken und sich an Diskussionsforen zur Zukunft der smarten Mobilität zu beteiligen.





The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Über ZHUOYU Technology ZHUOYU Technology ist ein weltweit führender Anbieter von Systemen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und verfolgt die Mission: "Sicheres und müheloses Reisen für alle." ZYT bietet branchenführende ADAS-Lösungen sowie vollständige Systemkomponenten aus eigener Entwicklung. Die flexiblen und skalierbaren Systeme sind auf eine breite Palette von Pkw-Modellen - unabhängig von Preissegment oder Antriebsart - ausgelegt und unterstützen Partner dabei, die Einstiegshürden für die Serienproduktion intelligenter Fahrfunktionen zu senken und die breite Markteinführung hochentwickelter Fahrerassistenzsysteme zu beschleunigen.



Ziel ist es, das intelligente Fahrerlebnis für Endverbraucher nachhaltig zu verbessern.

Veranstaltungsinformationen

Name: Internationale Automobilausstellung Deutschland (IAA Mobility 2025)

Datum: 8.-12. September 2025

Ort: Messe München, Deutschland

Messestand ZYT: Halle A2, Stand D01



