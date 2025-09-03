© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoCoinbase startet neuartige Futures, die Tech-Giganten und Krypto-ETFs in einem Index bündeln und Anlegern völlig neue Handelschancen eröffnen könnte.Ab dem 22. September startet der Handel mit den sogenannten Mag7 + Crypto Equity Index Futures - ein Futures-Kontrakt, der erstmals führende US-Technologiewerte mit Krypto-ETFs in einem einzigen Index vereint. Damit positioniert sich Coinbase an der Schnittstelle zwischen traditioneller Wall Street und digitalem Asset-Markt. Erstmals Tech-Giganten und Krypto in einem Derivat gebündelt Das neue Indexprodukt kombiniert zehn gleichgewichtete Komponenten. Enthalten sind die sogenannten "Magnificent 7" - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, …Den vollständigen Artikel lesen ...
