Am Montag durchbrach erstmals seit 2011 Silber wieder die magische Marke von 40 US-Dollar je Feinunze. Wieviel Potenzial hat die Silber-Rallye?Der Durchbruch über die 40-US-Dollar-Marke sorgt bei Silber für ein starkes Momentum. Im Gegensatz zu den vorsichtigen Aussichten für Gold hatte die Citi einen Anstieg des Silberpreises bereits im Juni auf 40 US-Dollar pro Unze in den nächsten sechs bis zwölf Monaten geschätzt, bedingt durch die knappere Verfügbarkeit und die robuste Nachfrage. In ihrem optimistischen Szenario könnte der Silberpreis bis zum dritten Quartal 2025 möglicherweise 46 US-Dollar pro Unze erreichen, gestützt durch eine schnellere Lösung des Handelskriegs zwischen den USA …
