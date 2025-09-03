BYD hat vor wenigen Tagen schwache Quartalszahlen vorgelegt. Viele Analysten blicken dennoch optimistisch in die Zukunft. Aus technischer Sicht hat sich das Papier nach einer kurzen Korrektur wieder gefangen.BYD hat die Erwartungen der Analysten im zweiten Quartal zum Teil deutlich verfehlt. Der Nettogewinn lag bei 6,36 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 891 Millionen Dollar). Ein Rückgang von rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz dagegen ist um 14 Prozent auf rund 201 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
