DJ AUKTION/10-jährige Bundesanleihe zu 2,77% aufgestockt

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 13. August:

=== Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2035 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,507 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,810 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,4 (1,4) Durchschnittsrend. 2,77% (2,69%) Wertstellung 5. September 2025 ===

September 03, 2025 07:18 ET (11:18 GMT)

