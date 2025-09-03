München (ots) -Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Statistik zur Erbschaft- und Schenkungsteuer zeigt: Im Jahr 2024 stieg das steuerlich berücksichtigte Vermögen aus Erbschaften und Vermächtnissen in Deutschland um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 64,1 Milliarden Euro - ein neuer Höchststand.Für Barbara Françoise Gruner, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, ist klar: Die größte Vermögensübertragung der Geschichte ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine gesellschaftliche Chance."Die größte Vermögensübertragung aller Zeiten birgt Risiken und Chancen: Sie kann bestehende Ungleichheiten zementieren - oder ein Motor für Solidarität werden,wenn mehr Menschen bewusst einen Teil ihres Erbes für benachteiligte Kinder und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen."Erbschaftsteuer in der politischen Debatte - Testamentsspenden als direkter HebelNeben der Debatte über die Reform der Erbschaftsteuer betonen die SOS-Kinderdörfer weltweit eine zweite, oft übersehene Möglichkeit gesellschaftlicher Verantwortung: Testamentsspenden."Die Erbschaftsteuer finanziert wichtige staatliche Aufgaben - von Bildung bis Infrastruktur.Doch wer eine gezielte Wirkung nach eigenen Wünschen erzielen möchte, kann mit einer Nachlassspende dort helfen, wo es am dringendsten gebraucht wird." (Barbara Françoise Gruner)Studie: Bereitschaft zum gemeinnützigen Vererben wächstLaut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag der SOS-Kinderdörfer weltweit* kann sich fast jede:r zweite Bundesbürger:in vorstellen, eine gemeinnützige Organisation im Testament zu bedenken.Besonders bemerkenswert: 72 Prozent der potenziellen Erb:innen sind bereit, auf einen Teil ihres Erbes zugunsten gemeinnütziger Zwecke zu verzichten.Appell: Gemeinnütziges Vererben fördern und erleichternBarbara Gruner fordert einen Kulturwandel: mehr Aufklärung, mehr Beratung, mehr Sichtbarkeit für das Potenzial von Nachlassspenden."Jede Erbschaft kann unsere Gesellschaft stärken - wenn wir Gerechtigkeit stiften, statt Ungleichheit zu vererben." (Barbara Françoise Gruner)* Quelle: forsa-Umfrage im Auftrag der SOS-Kinderdörfer weltweit, Februar 2025. Befragt wurden 1.608 repräsentativ ausgewählte Personen ab 18 Jahren im Rahmen eines Online-Panels.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6110141