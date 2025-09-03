FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TurboC O.End Lucid DE000HT5ZM18
FactL O.End Lucid 45 DE000PN2LCD8
FactL O.End Lucid 30 DE000PN3LCD6
FaktL O.End Lucid 18,992 DE000SN0EDY8
TurboL O.End Lucid 1,6 DE000SX11T56
TurboL O.End Lucid 1,5 DE000SX157R4
TurboS O.End Lucid 3,5 DE000SX1Q7S6
TurboS O.End Lucid 4 DE000SX1Q7T4
MiniS O.End Lucid 3,5 DE000SX1RQC4
MiniL O.End Lucid 1,41 DE000SX53075
TurboL O.End Lucid 1,4 DE000SX53VR8
MiniL O.End Lucid 1,51 DE000SX5AR60
MiniL O.End Lucid 0,51 DE000SX5RBX3
MiniL O.End Lucid 1,01 DE000SX5RBY1
FaktL O.End Lucid DE000SX8ABA1
FaktL O.End Lucid DE000SX8ABB9
FaktL O.End Lucid DE000SX8ABC7
FaktL O.End Lucid DE000SX8ABD5
FaktS O.End Lucid DE000SX8AKH7
FaktS O.End Lucid DE000SX8AKL9
AB/FROM ONWARDS 03.09.2025 13:46 CET
© 2025 Xetra Newsboard