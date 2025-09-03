3. September 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX-V: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) ("Outcrop Silver") gibt neue hochgradige Abschnitte vom Erzgang Guadual beim 100 % unternehmenseigenen primären Silberprojekt Santa Ana in Kolumbien bekannt, einschließlich 2,35 Meter ("m") mit 3.092 Gramm pro Tonne ("g/t") Silber ("Ag") und 4,95 g/t Gold ("Au") (3.463 g/t Silberäquivalent ("AgÄq")) (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2). Mit derzeit drei aktiven Bohranlagen liegt der Schwerpunkt der Bohrarbeiten darauf, den sich abzeichnenden hochgradigen Kern bei Guadual North zu festigen und zu erweitern, damit er möglicherweise in das nächste Update der Mineralressourcenschätzung ("MRE") des Unternehmens integriert werden kann, das für Anfang 2026 geplant ist, während der Bestand des Erzgangs Santa Ana weiter ausgebaut wird.
Höhepunkte
- DH493 durchschnitt 2,35 m mit 3.093 g/t Ag und 4,95 g/t Au (3.463 g/t AgÄq)
- DH495 durchschnitt 1,30 m mit 4.587 g/t Ag und 12,30 g/t Au (5.510 g/t AgÄq)
- DH486 durchschnitt 2,76 m mit 880 g/t Ag und 1,67 g/t Au (1.006 g/t AgÄq)
- Mehrere Bohrlöcher durchschnitten eine hochgradige Mineralisierung und bestätigten somit die Kontinuität des Streichens und der Tiefe des Erzgangsystems Guadual North, das weiterhin in alle Richtungen offen ist (Abbildung 3)
"Die Ergebnisse von Guadual übertreffen weiterhin die Erwartungen. Die jüngsten Bohrungen haben Rekordwerte bei den Silberäquivalentgehalten und hervorragende Mächtigkeiten ergeben, was auf ein solides und stark mineralisiertes System hinweist. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial für das Hinzukommen bedeutsamer hochgradiger Silberressourcen zu unserer bevorstehenden MRE", sagte Vice President of Exploration Guillermo Hernández. "Wir sind besonders erfreut, dass die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen ist. Das Team liefert außergewöhnliche Ergebnisse und freut sich darauf, die Definition und die Erweiterung dieses aufregenden Ziels fortzusetzen."
Ziel
Bohrloch-Nr.
von
(m)
bis
(m)
Abschnitt
(m)
geschätzte wahre Mächtigkeit
(m)
Ag
g/t
Au
g/t
AgÄq1
g/t
Guadual
DH486
198,96
201,72
2,76
1,25
880
1,67
1.006
Einschl.
199,64
200,72
1,08
0,49
2.034
3,38
2.288
DH489
100,68
101,58
0,90
0,57
1.508
7,34
2.059
Einschl.
100,68
101,18
0,50
0,32
2.457
11,14
3.294
DH491
171,19
171,49
0,30
0,13
1.067
0,99
1.141
DH493
176,08
178,43
2,35
1,66
3.092
4,95
3.463
Einschl.
176,08
177,14
1,06
0,75
4.386
3,12
4.620
Und
177,69
178,43
0,74
0,52
3.031
9,57
3.749
DH495
236,36
237,66
1,30
0,54
4.587
12,30
5.510
Einschl.
236,92
237,66
0,74
0,31
8.022
21,53
9.639
Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung veröffentlichte Analyseergebnisse der Bohrlöcher
Abbildung 1. Planansicht des Ziels Guadual mit den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöchern (Tabelle 1), bereits zuvor gemeldeten Bohrlöchern (Tabelle 3) und Proben der Oberflächenexploration (Tabelle 2). Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion. Die Bohrlöcher DH480, DH482 und DH848 durchschnitten Quarzerzgänge oder Brekzien ohne bedeutsame Ergebnisse in den Erzgängen Guadual North oder Guadual. "Kein bedeutsames Ergebnis" entspricht einem Abschnitt mit weniger als 200 g/t AgÄq1.
Guadual ist ein markantes Erzgangziel im zentralen Teil des Projekts Santa Ana. Der Erzgang ist strukturell in Richtung Nordnordosten/Nordosten ausgerichtet und subvertikal geneigt. Er enthält eine Quarz-Sulfid-Mineralisierung, die mit Argentit, Pyrit und Bleiglanz in Zusammenhang steht, was für die hochgradigen Mineralsysteme von Santa Ana charakteristisch ist. Oberflächen-Schürfgrabungen und frühere Bohrungen bestätigten eine Größe von über 400 m, wobei sich das Segment Guadual North nun als hochgradiges Kerngebiet für die kurzfristige Integration in die Mineralressource abzeichnet.
Abbildung 2. Geologische Querschnitte mit dem Erzgangsystem Guadual. Die Mächtigkeit von Querschnitt A beträgt 50 m. Die Mächtigkeit von Querschnitt B beträgt 30 m.
Das Abgrenzungsbohrprogramm bei Guadual wird mit Erweiterungs- und Ergänzungsbohrungen fortgesetzt, um die gesamte Ausdehnung der bis dato identifizierten mineralisierten Ausläufer, insbesondere im Erzgang Guadual North, zu definieren. Der Schwerpunkt liegt zurzeit darauf, den Bohrabstand innerhalb der hochgradigen Zonen zu verringern, um die Anforderungen für die Ressourcenschätzung zu erfüllen, während die Bohrungen in der Tiefe und entlang des Streichens erweitert werden, um die Beständigkeit der Mineralisierung zu erproben. Gleichzeitig wird die geologische und strukturelle Modellierung vorangetrieben, um die Interpretation der Erzgangabmessungen zu verfeinern, wobei die "Grade Shell"-Modellierung und die Definition des Bereichs bereits im Gange sind. Diese Arbeiten werden direkt in unsere zurzeit laufenden internen Berechnungen der Mineralressourcenschätzung einfließen. Darüber hinaus werden durch Explorationsbohrungen die potenziellen strukturellen Verbindungen zwischen den Erzgängen Guadual, Jiménez und Aguilar untersucht, die gemeinsam einen mineralisierten Korridor mit einer Länge von über 2 km und mehreren bestätigten hochgradigen Ausläufern bilden. Die Ergebnisse dieser Schritte sollen eine solide Basis für eine beträchtliche Erweiterung der Mineralressourcen bei Santa Ana liefern.
Abbildung 3. Längsschnitt des Ziels Guadual mit den Durchstoßpunkten der Bohrungen. Die Konturen stellen die Interpolation des Gehalts (g/t AgÄq) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (m) dar. Der Gehalt der Durchstoßpunkte und der Schlitzproben ist in g/t AgÄq angegeben.
Probe
Easting
(m)
Northing
(m)
Höhe
(m)
Probentyp
Mächtigkeit
Au
g/t
Ag
g/t
AgÄq1
g/t
Veröffentlichungsdatum
15681
504789.00
562277.00
971,75
Chip
0,47
885
921
5. Juli 2022
15682
504881.00
562356.00
941,01
Chip
5,34
664
1,065
5. Juli 2022
15696
504822.05
562330.82
961,55
Channel
0,70
0,45
608
642
5. Juli 2022
15836
504943.50
562349.10
942,08
Channel
15,00
0,40
315
345
5. Juli 2022
15878
504636.60
562009.30
968,94
Chip
0,20
1,04
311
390
5. Juli 2022
15897
504739.30
562076.50
977,86
Chip
0,45
2,61
297
494
5. Juli 2022
15898
504681.10
562032.70
968,68
Chip
0,40
4,53
226
567
5. Juli 2022
16368
504903.07
562431.73
939,77
Channel
0,20
1,23
400
492
11. September 2024
16369
504903.25
562431.63
939,61
Channel
0,30
0,71
492
545
11. September 2024
16370
504922.00
562435.00
937,48
Chip
0,20
2,01
1.328
1.479
11. September 2024
Tabelle 2. Ergebnisse der Schlitz- und Schürfproben von der Oberfläche beim Erzgangziel Guadual im Rahmen des regionalen Explorationsprogramms, einschließlich jener, die bereits zuvor gemeldet wurden und in Abbildung 1 angegeben sind (siehe Pressemitteilungen vom 5. Juli 2022 und 11. September 2024). * Schürf- und Schlitzproben sind naturgemäß selektiv, sodass die Analyseergebnisse nicht zwangsläufig die wahre Mineralisierung widerspiegeln. Koordinaten entsprechen UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion.
Bohrloch-Nr.
Bohrlochbezeichnung
Easting
(m)
Northing
(m)
Höhe
(m)
Tiefe
(m)
Azimut
(°)
Neigung
(°)
DH372
SAGU24DH372
504611.831
562181.878
1024,62
151,48
131
-45
DH374
SAGU24DH374
504611.659
562181.937
1024,41
169,46
131
-60
DH376
SAGU24DH376
504612.588
562182.698
1024,59
159,71
98
-50
DH377
SAGU24DH377
504611.975
562181.706
1024,43
201,16
130
-71
DH380
SAGU24DH380
504601.151
562202.905
1030,30
210,61
102
-60
DH382
SAGU24DH382
504525.146
562060.844
1000,30
140,20
136
-45
DH384
SAGU24DH384
504523.853
562060.777
1001,02
190,19
179
-61
DH387
SAGU24DH387
504449.408
561932.800
982,02
108,50
78
-45
DH445
SAGU25DH445
504771.497
562391.194
963,18
165,20
140
-45
DH446
SAGU25DH446
504771.446
562391.393
963,39
225,85
140
-66
DH448
SAGU25DH448
504772.273
562392.077
963,39
205,74
104
-50
DH450
SAGU25DH450
504812.568
562407.796
953,24
245,66
85
-60
DH452
SAGU25DH452
504749.677
562416.256
957,73
280,41
140
-65
DH455
SAGU25DH455
504863.983
562545.099
980,33
241,09
140
-45
DH456
SAGU25DH456
504863.830
562545.261
980,32
302,36
140
-62
DH458
SAGU25DH458
504863.717
562545.490
980,65
197,51
140
-73
DH460
SAGU25DH460
504748.274
562416.247
958,54
255,42
167
-56
DH462
SAGU25DH462
504754.732
562337.309
997,64
151,18
140
-50
DH463
SAGU25DH463
504754.596
562337.520
997,54
215,49
140
-71
DH480
SAGU25DH480
504750.157
562417.251
957,65
296,26
97
-57
DH482
SAGU25DH482
504749.963
562417.346
957,77
186,21
97
-67
DH484
SAGU25DH484
504750.177
562417.967
956,86
166,42
82
-45
DH486
SAGU25DH486
504750.015
562418.418
958,32
215,18
72
-62
DH489
SAGU25DH489
504864.532
562489.471
967,72
127,00
158
-66
DH491
SAGU25DH491
504864.070
562490.680
968,63
188,67
180
-79
DH493
SAGU25DH493
504864.927
562490.478
968,60
204,82
118
-88
DH495
SAGU25DH495
504862.618
562545.755
980,48
255,72
142
-82
Tabelle 3. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.
Qualifizierter Sachverständiger
Die Fachinformationen in dieser Pressmeldung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Unternehmen.
1 Silberäquivalent
Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US$/oz für Gold und 25 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023).Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:
QA/QC
Outcrop Silver wendete seine Standardprotokolle für Probenahmen und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Tiefe der Bohrung. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse mit Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa drei Kontrollproben alle zwanzig Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analysen und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.
Über Santa Ana
Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 28.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der sowohl durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien anerkannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.
Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel "Santa Ana Property Mineral Resource Estimate" (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und mineralisierte Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.
Die Bohrkampagne zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang des genehmigten Abschnitts des umfangreichen, 30 Kilometer langen mineralisierten Trends des Projekts zu erproben. Die aktuelle Explorationsstrategie soll einen klaren Weg für eine wesentliche Erweiterung der Mineralressource schaffen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.
Über Outcrop Silver
Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.
FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS
Ian Harris
Chief Executive Officer
+1 604 638 2545
harris@outcropsilver.com
http://www.outcropsilver.com
Kathy Li
Vice President of Investor Relations
+1 778 783 2818
mailto:li@outcropsilver.com
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "potenziell", "wir glauben" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop Silver wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop Silver bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop Silver hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
