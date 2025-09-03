Ein Katalog vorgefertigter Anwendungsfälle für die SASE-Bereitstellung und -Migration ermöglicht Kunden, Wiederverkäufern und Anbietern eine schnellere Implementierung ihrer Dienste.

DUBLIN, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, der weltweit führende Anbieter von domänenübergreifender IT-Infrastruktur-Orchestrierung und -Automatisierung, hat heute SASE OpsLab vorgestellt, einen Marktplatz für SecOps-Automatisierungslösungen, der die Bereitstellung und den Betrieb von SASE revolutioniert.

SASE hat sich für Unternehmen zum bevorzugten Cybersicherheits-Nutzungsmodell entwickelt, doch das PoP-basierte Bereitstellungsmodell belastet die IT-Mitarbeiter mit zeitaufwändigen und fehleranfälligen Tunnelkonfigurationsaufgaben. Laut Hughes' 2025 Secure Network Access Report geben 48 % der Unternehmen die Integration in die vorhandene Infrastruktur als ihre größte Herausforderung an, und 39 % stehen vor der Herausforderung, mehrere Anbieter zu verwalten sowie gleichzeitig die Interoperabilität sicherzustellen. Zusammen verlangsamen diese Faktoren die Aktivierung des Dienstes, erhöhen das Betriebsrisiko und gefährden genau die Agilität, die SASE verspricht.

SASE OpsLab beseitigt diese versteckten SecOps-Schwachstellen mit seinem umfangreichen Marktplatz vorgefertigter Automatisierungskits, die für die Optimierung von PoP-Tunneling, SASE-Migration, CPE-Upgrades und mehr entwickelt wurden.

"Das explosive Wachstum bei der Einführung von SASE-Diensten erfordert, dass jeder Schritt im Bereitstellungsprozess auf Skalierung ausgerichtet ist. Nach einer umfassenden Kundenumfrage wurde uns sehr klar, dass die Branche ein ernsthaftes Upgrade der SecOps-Automatisierung benötigte", sagt Nabil Souli, CEO von UBiqube. "Mit der Einführung von SASE OpsLab definieren wir die Bereitstellung von SASE neu und geben Ingenieurstunden frei, die von Aufgaben außerhalb der Cybersicherheit abhängen, damit sie sich auf die Maximierung ihres SASE-Ertrags durch die Sicherheit ihrer IT konzentrieren können."

Weitere Informationen dazu, wie der Automatisierungsansatz von SASE OpsLab die betriebliche Komplexität in SASE verringert, finden Sie unter: www.sase-opslab.comoder https://www.ubiqube.com/

UBiqube ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung von IT- und Cloud-Infrastrukturen und ermöglicht Unternehmen die Entwicklung, Bereitstellung sowie den Betrieb komplexer Umgebungen mit mehreren Anbietern im großen Maßstab. Mit seinem bewährten Automatisierungs-Stack und seiner Expertise in der Multi-Domain-Orchestrierung ermöglicht UBiqube Dienstanbietern, Unternehmen und Vertriebspartnern, Abläufe radikal zu vereinfachen, die Servicebereitstellung zu beschleunigen und Innovationen in den Bereichen Netzwerk und Sicherheit freizusetzen.

