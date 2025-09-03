© Foto: Dall-ENach Wochen der Dominanz von Ethereum zieht nun wieder Bitcoin-ETFs mehr Kapital an, während Ethereum-ETFs deutliche Abflüsse verzeichnet.Die Kapitalflüsse im Krypto-Sektor haben sich spürbar verschoben. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag Nettozuflüsse in Höhe von 332,7 Millionen US-Dollar, wie Daten von SoSoValue zeigen. Angeführt wurde die Bewegung von Fidelitys FBTC mit 132,7 Millionen US-Dollar sowie BlackRocks IBIT, das 72,8 Millionen US-Dollar einsammelte. Auch Produkte von Grayscale, Ark & 21Shares, Bitwise, VanEck und Invesco meldeten durchweg Zuflüsse. Im Gegensatz dazu erlebten Spot-Ethereum-ETFs deutliche Abflüsse. Insgesamt summierten sich die täglichen Nettoabflüsse …Den vollständigen Artikel lesen ...
