SETAR nutzt die Digital Enablement-Lösung von Mavenir, um ein zukunftssicheres, mandantenfähiges, einheitliches Abrechnungssystem zu implementieren, das die Abläufe optimiert, die Markteinführungszeit verkürzt und die Monetarisierung von Diensten der nächsten Generation ermöglicht.

RICHARDSON, Texas, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativen Netzwerkinfrastrukturen, gibt heute die erfolgreiche Fertigstellung und Inbetriebnahme seines Converged Charging System (CCS) für SETAR bekannt, den führenden Full-Service-Telekommunikationsanbieter auf der Karibikinsel Aruba. Das cloudnative Multi-Tenant-CCS unterstützt den Betrieb von SETAR N.V. in Aruba und ermöglicht es SETAR, eine "Charging as a Service"-Lösung für den Mobilfunkbetreiber KLA auf der Nachbarinsel Bonaire anzubieten.

Das zentralisierte System basiert auf der Digital Enablementund ersetzt die bisherige, inselspezifische Ladeinfrastruktur von SETAR durch ein einheitliches Multi-Tenancy-System. Das offene und interoperable System, das auf einer vollständig containerisierten Architektur basiert, wird in Aruba gehostet und ermöglicht erhebliche Einsparungen bei den Investitions- und Betriebskosten, indem es die Echtzeit-Abrechnungs- und Rechnungsstellungsprozesse rationalisiert und vereinfacht. SETAR wird außerdem von erheblich reduzierten Hardware- und Wartungskosten profitieren, da Änderungen für die Systeme beider Inseln automatisch synchronisiert werden.

Das neue Abrechnungssystem bietet nun Echtzeit-Online- und Offline-Abrechnungsfunktionen für das gesamte Portfolio an Prepaid- und Postpaid-Angeboten von SETAR in Aruba und Bonaire über ein einziges, konvergentes System. Dieses transformative Upgrade ermöglicht es SETAR, seinen Abonnenten mühelos digitale Produktpakete anzubieten und gewährleistet die Bereitschaft für Mobilfunknetze der nächsten Generation, während der Betreiber seine Netzwerktransformation in der Karibik fortsetzt.

Dieses vielschichtige Modernisierungs- und Transformationsprogramm wurde von Mavenir mithilfe schneller und agiler Methoden zur kontinuierlichen Bereitstellung reibungslos umgesetzt. Das Team von Mavenir standardisierte und optimierte die vorhandenen Datensätze von SETAR und lieferte die Software termingerecht an die Labore des Unternehmens, wo sie umfassenden Tests unterzogen wurde. Dadurch konnte der Betreiber nahtlos vom bisherigen Prepaid-Abrechnungssystem umsteigen und mit voller Zuversicht und Kontrolle über die Produktivität und Leistung der neuen Lösung starten, während gleichzeitig die Geschäftskontinuität gewährleistet wurde. Das System wird in einer aktiv-aktiv, georedundanten Konfiguration über zwei Rechenzentren hinweg eingesetzt, wodurch eine hohe Verfügbarkeit, Fehlertoleranz und nahtlose Failover-Funktionen gewährleistet werden.

Roland Croes, CEO von SETAR, erklärte: "Unsere langfristige Partnerschaft mit Mavenir verschafft uns einen maximalen Vorteil in der Konnektivitätslandschaft der nächsten Generation in der Karibik. Diese entscheidende Umstellung auf eine einheitliche Abrechnung für unsere Prepaid- und Postpaid-Dienste ermöglicht es uns nun, unseren Kunden auf den Inseln Aruba und Bonaire sofort innovative und personalisierte digitale Dienste anzubieten. Für SETAR ist Mavenir weiterhin ein strategischer Wegbereiter für Geschäftswachstum und Servicequalität in der schnelllebigen Welt der digitalen Dienste.

Mavenir ist ein langjähriger und bewährter Technologiepartner von SETAR und hat dessen Netzwerkkapazitäten bereits mit Messaging-Infrastruktur, fortschrittlichen Messaging-Sicherheits- und Routing-Lösungen erweitert. SETAR ist nun in der Lage, die offenen APIs von Mavenir innerhalb der MDE-Plattform zu nutzen, sodass der Betreiber nahtlos neue Produkte und Dienste hinzufügen kann, die automatisch in das neue Abrechnungssystem integriert werden. Dies erfolgt mit vollständiger Transparenz und ohne dass eine Umschulung des Kundenmanagements auf der operativen Seite erforderlich ist.

Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager für Digital Business Enablement bei Mavenir, fügte hinzu: "Diese wichtige architektonische Weiterentwicklung der vollständig containerisierten MDE-Plattform von Mavenir bietet unseren Kunden bereits jetzt bahnbrechende Effizienz- und Monetarisierungsmöglichkeiten und ermöglicht die schnelle und digitale Einführung innovativer neuer Dienste über eine zentralisierte Infrastruktur. Durch den Wechsel von dedizierter Hardware vor Ort zu einer speziell für die Cloud entwickelten Abrechnungslösung kann SETAR nun neue Produkte schnell und einfach durch Konfiguration anstatt durch Hardcoding einrichten. Die reduzierte Komplexität, die verbesserte betriebliche Effizienz und die verkürzte Markteinführungszeit haben die Marktführerschaft und Zukunftsfähigkeit von SETAR gestärkt und den Abonnenten in Aruba und Bonaire einen zusätzlichen Mehrwert und ein reichhaltigeres digitales Erlebnis geboten."

