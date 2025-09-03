Wien (www.fondscheck.de) - Federated Hermes hat den Federated Hermes MDT US Equity Fund (ISIN IE000PPHNZ99/ WKN nicht bekannt) aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der neue UCITS-Fonds sei die europäische Version des mit fünf Morningstar-Sternen ausgezeichneten US-Fonds "Federated Hermes MDT All Cap Core", wie der US-amerikanische Asset Manager mitteile. Der Fonds sei in mehreren europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen, darunter in Deutschland und Österreich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
