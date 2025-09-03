Wien (www.fondscheck.de) - Feri verstärkt sein Team für Volatilitätsstrategien mit Christoph Sporer, so die Experten von "FONDS professionell".In seiner neuen Funktion wirke er künftig im Management der Volatilitätsfonds mit und treibet die Weiterentwicklung der Anlagestrategien voran. Zudem übernehme er eine Schlüsselrolle im Austausch mit Investoren. Ziel sei es, die Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement, Strategieentwicklung und Kundenbetreuung weiter auszubauen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
