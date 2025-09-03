Der japanische Autobauer Toyota hat bestätigt, künftig auch in Europa Elektroautos herstellen zu wollen. Dabei ist die Wahl auf das bestehende Werk im tschechischen Kolin gefallen. Dieses soll nun u.a. um eine Batteriemontage erweitert werden. Welches Elektroauto in Kolin hergestellt werden soll, ist aber noch unbekannt. Bereits im Juli gab es Gerüchte, dass Toyota künftig in seinem Werk in Kolin auch Elektroautos herstellen will. Bislang werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net