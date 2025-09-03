© Foto: Richard Drew/AP/dpaAnleger richten ihre Portfolios stärker auf Europa und Asien aus, um sich gegen die Volatilität, geopolitische Risiken und die hohen Bewertungen an den US-Märkten abzusichern."Die Märkte werden zunehmend volatiler und riskanter. Wir sehen Risiken aus vielen verschiedenen Quellen, und ein internationales Engagement wird aus vielen Gründen attraktiver als ein Engagement in den USA, darunter die Bewertung und eine stärkere Fokussierung auf die Aktionäre", erklärte Paul Moghtader, Managing Director des Lazard Advantage Teams, im Gespräch mit CNBC. Moghtader steht an der Spitze des Lazard International Dynamic Equity ETF. Die Strategie beruht auf einem quantitativen Ansatz, der Aktien nach den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE