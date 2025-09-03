München (ots) -Die Gegner in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals 2025/26 in diesem Herbst stehen fest. Die ARD überträgt am Mittwoch, 29. Oktober 2025, live ab 20.15 Uhr (Anstoß 20.45 Uhr) das Spiel 1. FC Köln - FC Bayern München im Ersten und in der ARD Mediathek.Bereits zum siebten Mal treffen die beiden Traditionsvereine im DFB-Pokal aufeinander. Fünf der bisher sechs Duelle konnten die Bayern für sich entscheiden. Doch dieses Turnier schreibt seine eigenen Gesetze und so dürfen auch die Domstädter im heimischen Stadion auf einen besonderen Fußball-Abend hoffen.Die Übertragung live aus Köln wird von Alex Schlüter moderiert. An seiner Seite Experte Bastian Schweinsteiger. Reporter der Partie ist Tom Bartels.Im Anschluss berichtet die ARD auch von den weiteren DFB-Pokal-Begegnungen des Tages in der Zusammenfassung, darunter SC Paderborn 07 - Bayer 04 Leverkusen, FV Illertissen - 1. FC Magdeburg, 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart, 1. FC Union Berlin - DSC Arminia Bielefeld und SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04.Ab 23:45 Uhr folgt im Ersten ein weiteres Highlight für Fußballfans: Die TV-Premiere von "Rise & Fall of 1860 München". Mit dem neuen Doku-Serien-Format "Rise & Fall" nimmt sich die ARD der großen Traditionsvereine in Deutschland an und erzählt deren einzigartige Geschichten über Aufstieg und Fall. Die BR-Produktion "Rise & Fall of 1860 München", ab 25. Oktober in der Mediathek, erzählt in fünf Folgen eine der verrücktesten Vereinsgeschichten im deutschen Fußball - spektakulär, überraschend und emotional. Zwar stehen die Münchner Löwen sportlich längst im Schatten des großen FC Bayern, dennoch sind es die Sechziger, bei denen sich in den letzten Jahrzehnten die wahnwitzigeren Episoden abspielen - geprägt von Männer-Egos, Machtspielchen und sportlichen Achterbahnfahrten. Parallel starten in der ARD Mediathek Staffeln zum "Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern" und zum "Rise & Fall of VfB Stuttgart", jeweils vom SWR.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6110228