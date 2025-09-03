Anzeige
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
03.09.25 | 15:13
194,50 Euro
+7,13 % +12,94
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
194,50194,5815:15
0,0000,00015:13
Dow Jones News
03.09.2025 15:09 Uhr
56 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Wall Street vor Erholung - Google sehr fest erwartet

DJ MÄRKTE USA/Wall Street vor Erholung - Google sehr fest erwartet

DOW JONES--Nach der jüngsten Durststrecke deutet sich am Mittwoch für den Start an der Wall Street eine Erholung an. Im Zuge der jüngsten Einbußen sei der marktbreite S&P-500 am Vortag unter seinen jüngsten Aufwärtstrend, der Ende Juni begonnen worden sei, gefallen, merkt Marktstratege Michael Kramer von Mott Capital Management an. Zuletzt hatten die beharrlich hohe Inflation und steigende Staatsverschuldungen über einen Anstieg der globalen Rentenrenditen für Störfeuer am Aktienmarkt gesorgt. Aktuell zeigt sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen knapp im Minus bei 4,27 Prozent.

Nach dem die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen die Marke von 5,00 Prozent übersprungen und damit den höchsten Stand seit Juli erreicht hat, wirft der US-Langläufer mit nun 4,96 Prozent wieder einen Tick weniger ab. "Letztendlich ist dies unserer Ansicht nach wahrscheinlich nur ein weiterer Beweis für einen breiteren Rückgang des Anlegerappetits auf Anleihen mit sehr langer Laufzeit", urteilt Rentenstratege Dario Messi von Julius Bär zum jüngsten Rendite-Anstieg.

Daneben sorgen weiter Bedenken über die Unabhängigkeit der US-Notenbank für Verunsicherung und steigende Marktzinsen. US-Finanzminister Bessent will sich laut Kreisen am Freitag zur Suche nach einem Kandidaten für den nächsten US-Notenbankgouverneur äußern. In der Zwischenzeit geht das Warten weiter, ob die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch US-Präsident Trump rechtmäßig erfolgte. Eine Entscheidung könnte am Donnerstag fallen. Der Dollar kommt nach den Vortagesaufschlägen etwas zurück, der Dollar-Index büßt 0,1 Prozent ein.

Die Erdölpreise fallen deutlich. "Zwar stützt die Geopolitik die Preise, so liefern stark gesunkene Raffineriekapazitäten in Russland mehr Angebot für den Export", heißt es bei der MUFG. Die Ukraine hat im Abwehrkampf gegen den russischen Aggressor verstärkt Raffinerien in Russland angegriffen. Die Feinunze Gold verteuert sich um 0,4 Prozent. Indien kaufe aktuell große Mengen des Edelmetalls, zudem nähmen die fiskalischen Sorgen in den USA zu und auch Inflationssorgen machten wieder verstärkt die Runde, urteilen die Analysten von SP Angel.

Unter den Einzelwerten steigen Alphabet vorbörslich um 6,7 Prozent, nachdem das Unternehmen einer Zerschlagung entgangen ist. Im Kartellrechtsfall von Google hat der Konzern einen wichtigen juristischen Erfolg eingefahren. Der Suchmaschinenriese muss seinen Chrome-Webbrowser nicht verkaufen und darf auch die Kooperation mit Apple aufrechterhalten. Allerdings muss Google Auflagen erfüllen. Für die Apple-Aktie geht es mit der Nachricht um 3,7 Prozent nach oben. Google darf den iPhone-Hersteller weiterhin üppig dafür bezahlen, dass er Google zum Standard-Suchanbieter auf seinen Geräten macht.

Zscaler werden 0,7 Prozent höher gesehen. Das Cybersicherheitsunternehmen verzeichnete einen weiteren Umsatzsprung im Quartal. Dazu übertrifft die Prognose für das Gesamtjahr die Erwartungen. Risiken im Zusammenhang mit der Verbreitung von KI sorgen bei Zscaler für Nachfrage. HealthEquity ziehen um 4,4 Prozent an. Das Finanztechnologieunternehmen übertraf im zweiten Quartal mit Gewinn und Umsatz die Erwartungen der Analysten und hob die Gewinnprognose an. Comerica zeigen sich 1,5 Prozent tiefer, laut Wall Street Journal hat sich der aktivistische Investor HoldCo Asset Management mit dem Vorstand angelegt und sich für einen Verkauf der Regionalbank ausgesprochen.

Bruker knicken um 9,8 Prozent ein. Der Hersteller von wissenschaftlichen Instrumenten hat eine Kapitalerhöhung um 600 Millionen Dollar angekündigt. Figma legen um 2 Prozent zu. Das Design-Softwareunternehmen wird nach Handelsende erstmals seit dem Börsengang am 31. Juli Quartalszahlen vorlegen. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mo, 17:15  % YTD 
EUR/USD           1,1657    +0,1%   1,1642   1,1704 +12,4% 
EUR/JPY           173,17    +0,3%   172,72   172,39  +6,0% 
EUR/CHF           0,9377    +0,1%   0,9366   0,9373  -0,2% 
EUR/GBP           0,8689    -0,0%   0,8693   0,8643  +5,1% 
USD/JPY           148,57    +0,1%   148,36   147,29  -5,7% 
GBP/USD           1,3416    +0,2%   1,3393   1,3541  +7,0% 
USD/CNY           7,1134    +0,1%   7,1091   7,1101  -1,4% 
USD/CNH           7,1452    +0,1%   7,1380   7,1355  -2,7% 
AUS/USD           0,6539    +0,3%   0,6518   0,6553  +5,3% 
Bitcoin/USD       111.545,45    +0,3% 111.194,15 109.051,85 +17,6% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,28    65,59    -2,0%    -1,31  -8,3% 
Brent/ICE          67,91    69,14    -1,8%    -1,23  -7,7% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.545,40   3.530,15    +0,4%    15,25 +34,8% 
Silber            40,87    40,93    -0,1%    -0,05 +41,7% 
Platin          1.207,77   1.208,53    -0,1%    -0,76 +38,0% 
Kupfer            4,56     4,57    -0,3%    -0,01 +10,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mpt

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 08:36 ET (12:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
