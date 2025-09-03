Die Aktien von Constellation Brands sind massiv unter Druck geraten und fielen auf den niedrigsten Stand seit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie.Der Bier- und Weinhersteller senkte nach einem überraschenden Umsatzrückgang seine Prognose für Umsatz und Gewinn. Besonders die Nachfrage nach Premium-Bieren schwächte sich seit Anfang Juli deutlich ab. "Bemerkenswert ist, dass der Rückgang der Kaufquote für hochwertiges Bier bei hispanischen Verbrauchern stärker ausgeprägt war als der Rückgang auf dem Gesamtmarkt, was im Vergleich zur breiteren Bierkategorie einen überproportionalen Einfluss auf unser Biergeschäft hat", erklärte Vorstandschef Bill Newlands. Constellation hatte bereits in der …Den vollständigen Artikel lesen ...
