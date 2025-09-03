Magnificent 7 im Check: Alphabet | Zscaler | Lufthansa - Turnaround bei Adidas und PepsiCo?

Adidas und PepsiCo gehören zu den Sorgenkindern an den Märkten. Jetzt kommt Bewegung in die Kurse. Bei Adidas kommen die Analysten auf den Geschmack und bei PepsiCo ist Paul Singer eingestiegen. Kommt jetzt die Wende?Die Aktien von Alphabet springen am Mittwoch vorbörslich um sechs Prozent nach oben, nachdem ein US-Richter eine Zerschlagung des Google-Mutterkonzerns im laufenden Kartellrechtsverfahren ablehnte. Das Urteil erlaubt es dem Unternehmen, zentrale Produkte wie den Chrome-Browser und Android zu behalten, schränkt jedoch exklusive Vereinbarungen mit Geräteherstellern ein. Gleichzeitig darf Google weiterhin Milliarden an Apple zahlen, um als Standard-Suchmaschine gesetzt zu bleiben …Den vollständigen Artikel lesen ...
