Mittwoch, 03.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheime Uran-Aktie: Ist das der historische "New Deal"-Moment für amerikanischen Uransektor?
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059
Tradegate
03.09.25 | 16:57
196,44 Euro
+8,20 % +14,88
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
Markus Weingran
03.09.2025
Magnificent 7 im Check: Alphabet | Zscaler | Lufthansa - Turnaround bei Adidas und PepsiCo?

Adidas und PepsiCo gehören zu den Sorgenkindern an den Märkten. Jetzt kommt Bewegung in die Kurse. Bei Adidas kommen die Analysten auf den Geschmack und bei PepsiCo ist Paul Singer eingestiegen. Kommt jetzt die Wende?Die Aktien von Alphabet springen am Mittwoch vorbörslich um sechs Prozent nach oben, nachdem ein US-Richter eine Zerschlagung des Google-Mutterkonzerns im laufenden Kartellrechtsverfahren ablehnte. Das Urteil erlaubt es dem Unternehmen, zentrale Produkte wie den Chrome-Browser und Android zu behalten, schränkt jedoch exklusive Vereinbarungen mit Geräteherstellern ein. Gleichzeitig darf Google weiterhin Milliarden an Apple zahlen, um als Standard-Suchmaschine gesetzt zu bleiben …

© 2025 Markus Weingran
