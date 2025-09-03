Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) -MIT DER ERNENNUNG VON PATRICK MAHOMES ZUM MARKENBOTSCHAFTER BRINGT HUBLOT DIE REKORD-PERFORMANCE DES NFL-SUPERSTARS IN DIE WELT DER HAUTE HORLOGERIEDie Schweizer Luxusuhrenmarke Hublot, bekannt für ihre kühnen Designs und ihre unvergleichliche Handwerkskunst, hat Patrick Mahomes, dreimaliger Super-Bowl-Champion und Quarterback der Kansas City Chiefs, als neuen Markenbotschafter gewonnen. Als eine der herausragendsten und dynamischsten Persönlichkeiten im modernen Sport verkörpert Mahomes den Geist der Innovation und Exzellenz, den auch Hublot mit seinen Uhren und Partnerschaften zelebriert."Diese Partnerschaft ist mir eine Ehre - Hublot ist eine Marke, die weiß, wie wertvoll Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung sind", so Patrick Mahomes. "Teil eines Vermächtnisses zu sein, das Zeit und Stil in Einklang bringt, erfüllt mich mit tiefem Stolz."Ein Gamechanger in der Welt des SportsMahomes ist bekannt für seine außergewöhnlichen athletischen Leistungen und seine enorme Belastbarkeit. Er hat mehrfach Rekorde gebrochen, sein Team zu historischen Siegen geführt und kann sich unter anderem drei Super-Bowl-Meisterschaften und zwei Auszeichnungen als NFL-MVP auf die Fahne schreiben. Sein innovativer Spielstil und seine Führungsqualitäten auf dem Spielfeld und darüber hinaus haben die Position des Quarterbacks neu geprägt und Mahomes zu einem echten Gamechanger in der Welt des Sports gemacht.Ähnlich wie Hublot definiert auch Patrick Mahomes Präzision und Leistung neu: Mit jedem Wurf, bei jedem Spiel und in jeder Saison fordert er die Normen heraus und verschiebt die Grenzen. Er ist der einzige Quarterback in der Geschichte, der sowohl im College-Football als auch in der NFL in einer einzigen Saison mehr als 5.000 Yards geworfen hat.Er erreichte die Marke von 300 Touchdown-Pässen schneller als jeder andere Quarterback in der Geschichte der Liga, hält den Rekord für die meisten Yards in einer einzigen NFL-Saison und ist der jüngste Quarterback, der bei vierSuper Bowls angetreten ist. Mit bereits drei Super-Bowl-Titeln und zwei MVP-Ehrungen seiner Liga ist Mahomes nicht nur ein herausragender Spieler, sondern einer, der das Spiel verändert. Sein unermüdliches Streben nach Exzellenz deckt sich perfekt mit dem Engagement für Leistung, Kultur und Stil, das Hublot auszeichnet. Patrick Mahomes steht fürLeidenschaft und Einzigartigkeit - für eine seltene Kombination aus Talent, Vision und unermüdlichem Ehrgeiz, die ihn zu einem der faszinierendsten Sportler seiner Generation macht. Über seine sportlichen Erfolge hinaus empfindet er eine tiefe Wertschätzung für die Uhrmacherkunst, für Innovation und dafür, der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein.All das macht diese Kooperation zu einer natürlichen und starken Partnerschaft.Spitzenleistungen und Rekord-AmbitionenHublot engagiert sich seit langem im Spitzensport und arbeitet mit einer Reihe der größten Athleten aller Zeiten zusammen, darunter Usain Bolt, Novak Djokovic und Kylian Mbappé. Gemeinsam werden Patrick Mahomes und Hublot weiterhin Rekorde brechen, zu Großem inspirieren und immer wieder neu definieren, was es bedeutet, der Beste zu sein - auf dem Spielfeld und jenseits davon."Es gibt gute Spieler. Es gibt großartige Spieler. Und es gibt Patrick Mahomes! Patrick ist ein echter Champion, der alles verkörpert, wofür Hublot steht. Er ist ein Leader, er hat eine Vision, er trägt mit seinem Stil zur Schönheit des Spiels bei, und all das mit Selbstvertrauen, Leidenschaft und Instinkt. Wir bei Hublot schätzen diese Einstellung: das unermüdliche Streben nach Exzellenz, den Mut, Risiken einzugehen und Dinge anders zu machen als andere, und die Entschlossenheit, immer wieder neue Wege zu beschreiten. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen mit Patrick Großes erreichen werden, und freue mich darauf, gemeinsam Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren", sagte Julien Tornare, CEO von Hublot.Entdecken Sie das Video hier: https://youtu.be/d-PiayNN0tMHUBLOTIm Jahr 1980 wagte es eine Uhr zum ersten Mal, ein Goldgehäuse mit einem Kautschukarmband zu kombinieren, und stellte damit die Welt der Luxusuhren auf den Kopf. Ihre mit sichtbaren Schrauben versehene Lünette, deren Design einem Bullauge (französisch hublot) ähnelte, wurde zum Namensgeber: Hublot war geboren und damit die Kunst der Fusion.Im Jahr 2005 hob die Marke diese kreative Geisteshaltung in eine neue Dimension - mit der Big Bang und ihrem ikonischen Design, ihrer imposanten Größe und ihrem mehrlagig konstruierten Gehäuse. Noch im selben Jahr wurde die Big Bang beim Grand Prix d'Horlogerie de Genéve mit dem Preis für das "Beste Design" ausgezeichnet. Seither hat sich die Big Bang immer wieder neu erfunden, vorangetrieben von eben diesem revolutionären Geist. Das 21. Jahrhundert hat seine erste Uhren-Ikone.Das Konzept der Fusion prägt das gesamte Schaffen der Marke und ist das Leitmotiv für jede Kollektion. Die Big Bang-Modelle formen die Geometrien der Zeit neu; die Classic Fusion schafft eine harmonische Balance zwischen Kühnheit und schlichter Eleganz; und die Exceptional Timepieces lösen sich von allen Erwartungen, um unvergleichliche uhrmacherische Projekte zu schaffen. Auch die in der eigenen Manufaktur entwickelten und produzierten Uhrwerke - Unico, Meca-10 und Tourbillonkaliber - tragen die rebellische DNA in sich, die Hublot dazu antreibt, die Konventionen ein ums andere Mal herauszufordern. Damit fügen sie der Kunst der Fusion eine weitere Bedeutungsebene hinzu.Hublot hat sich seit jeher der Alchemie verschrieben und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Manufaktur selbst. Magie gelingt auf dem Fußballfeld und führt zu Partnerschaften mit Großereignissen (UEFA Champions League und UEFA EuroTM). Dann wieder gelingt sie bei einem Konzert, einem Basketballspiel, bei einer Kunstperformance oder einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis mit den Sterneköchen, die zur Hublot-Familie gehören. Und so werden die Hublot Vibes lebendig - durch Momente der Begeisterung, geteilt von den Hublotistas, der außergewöhnlichen Gemeinschaft stolzer Hublot-Besitzer. Die Kunst der Fusion geht über das Greifbare hinaus. Sie ist eine Lebensart, der Hublot Way of Life.20-JÄHRIGES JUBILÄUM DER BIG BANG - ZWEI JAHRZEHNTE AN DER SPITZE DER UHREN-AVANTGARDEIm Jahr 2005 läutete Hublot mit der Big Bang eine neue Ära in der Uhrmacherkunst ein und führte die Marke damit zu ungeahnten Höhen. Nur wenige Zeitmesser haben die zeitgenössische Uhrmacherkunst so verändert wie die Big Bang. Zwanzig Jahre nach ihrer Einführung verkörpert sie weiter die Essenz einer Manufaktur, die die Grenzen des Unbekannten immer wieder neu definiert. Mit exklusiven Materialien und hauseigenen Uhrwerken, allen voran dem Unico und dem Meca-10, bricht die Big Bang mit der Tradition - ein Begriff, zu dem sie sich im Übrigen nie ganz bekannt hat. Einzigartig in ihrer kühnen Ästhetik, vielseitig in ihrem Facettenreichtum - das ist die Big Bang.