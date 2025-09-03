Hamburg (ots) -Weniger Transportaufwand, niedrigere Lagerkosten, mehr Effizienz entlang der gesamten Supply Chain.In Zeiten volatiler Märkte, hoher Kosten und wachsendem Wettbewerbsdruck suchen Unternehmen nach Lösungen, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Eine unterschätzte Stellschraube ist die Verpackung. Smurfit Westrock (https://www.smurfitwestrock.de/), eines der größten und erfolgreichsten Papier- und Verpackungsunternehmen der Welt, zeigt, wie durchdachte Verpackungslösungen enorme Einsparungen ermöglichen - in der Produktion, Lagerhaltung und Logistik.Verpackung als Schlüssel zur Kostensenkung"Ich bin immer wieder verwundert darüber, dass Verpackungen nicht grundsätzlich in den Fokus der Supply Chain Optimierung gestellt werden", sagt Boris Maschmann, CEO von Smurfit Westrock DACH. "Es gibt nur wenige Bereiche wie den Verpackungsbereich, wo Einsparungen direkt und ohne Umwege in der Bilanz sichtbar werden. Durch unsere Systeme lassen sich die Effekte schon im Voraus mit realen Logistikdaten berechnen, zu Gunsten der Planbarkeit und der Risikoreduktion."Verpackungen beeinflussen schließlich die gesamte Wertschöpfungskette - von der Produktion über die Lagerung bis hin zum Transport. Unternehmen, die ihre Verpackungen gezielt optimieren, profitieren von niedrigeren Kosten, schlankeren Abläufen und nachhaltigeren Prozessen. Und sie schließen idealerweise den Recyclingkreislauf.Durch intelligente Verpackungskonzepte lassen sich entlang der gesamten Supply Chain Einsparungen realisieren:- Effizientere Produktion: Weniger Materialeinsatz und optimierte Konstruktionen sorgen für schnellere Abläufe und geringeren Personalaufwand.- Geringere Lagerkosten: Platzsparende Verpackungslösungen reduzieren den benötigten Lagerraum.- Hohe Transportkosteneinsparungen: Mehr Produkte pro LKW bedeuten weniger Fahrten und reduzierte Logistikkosten.- Weniger CO2-Emissionen: Jede eingesparte LKW-Ladung verbessert die Umweltbilanz.Diese Vorteile sind branchenübergreifend relevant - von der Automobilindustrie über den E-Commerce bis hin zum stationären Handel.Verpackungsinnovation im Automotive-Bereich spart 50 % der LKW-TransporteEin Beispiel aus der Automobilindustrie zeigt, wie große Einsparungen durch optimierte Verpackungen möglich sind: Gemeinsam mit einem Automobilzulieferer hat Smurfit Westrock eine neue Verpackung für Stoßstangen (https://www.youtube.com/watch?v=A_0ij5f1FJw)(ATM Bumper) entwickelt."Gerade in der Automobilbranche liegen die Verbesserungspotenziale sinnbildlich auf der Straße und brauchen nur aufgesammelt zu werden", so Maschmann. Die Lösung bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: Die Verpackung wird flach angeliefert, benötigt weniger Lagerfläche und lässt sich mit nur einer Person in bis zu 70 % kürzerer Zeit aufbauen. Dank einer optimierten Konstruktion passen nun doppelt so viele Stoßstangen in einen LKW, wodurch sich die Anzahl der Transporte um 50 % reduziert. Das führt nicht nur zu erheblichen Kosteneinsparungen, sondern senkt auch CO2-Emissionen und verbessert die Handhabung für die Mitarbeitenden.Unternehmen sollten jetzt handeln - in volatilen Zeiten zählt jede Optimierung"Die Anforderungen der Märkte, der Produktionen und der vor- und nachgelagerten Prozesse ändern sich im Laufe der Zeit, das ist ganz normal - und genau deshalb besteht auch die Möglichkeit, die Verpackung immer wieder zu optimieren", erklärt Maschmann. "Hier kann man immer wieder an der Effizienz arbeiten und regelmäßig neue Hebel ziehen."Gerade in Zeiten steigender Kosten, unsicherer Lieferketten und wachsendem Effizienzdruck sollten Unternehmen kluge Verpackungskonzepte als strategischen Faktor betrachten. Wer hier ansetzt, kann erhebliche Wettbewerbsvorteile erzielen. Smurfit Westrock kombiniert globale Expertise mit lokaler Präsenz und entwickelt individuelle Lösungen, die Prozesse optimieren, Kosten senken und nachhaltige Verbesserungen ermöglichen.Ob Automobilindustrie, E-Commerce oder Retail - wer entlang der gesamten Supply Chain direkte Einsparungen realisieren möchte, sollte seine Verpackungen verbessern.Pressekontakt:Industrie-Contact AG für ÖffentlichkeitsarbeitUwe SchmidtTel. +49 179 399 57 71uwe.schmidt@industrie-contact.comOriginal-Content von: Smurfit Westrock Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114335/6110259