Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Die Integration verbindet die Player-Technologie von VisualOn mit den SSAI- und G-Mana-Anzeigenlösungen von G-Mana, um interaktive Formate, Echtzeit-Transparenz und höhere Erträge auf allen Plattformen zu ermöglichenG-Mana (IBC Stand 5.B19), ein Pionier der Werbetechnologie-Innovation für OTT und CTV, gab heute eine gemeinsame Lösung mit VisualOn (IBC Stand 5.A55), einem führenden Anbieter von Premium-Video-Wiedergabetechnologien bekannt, welche interaktive, serverseitige Werbeeinblendung (SSAI) geräte- und plattformübergreifend auf den Markt bringt. Die Zusammenarbeit verbindet VisualOns Player-seitige Adflow Integration mit G-Manas SSAI Plattform und G-Mana Ad Solutions, der Monetarisierungs-Geschäftseinheit des Unternehmens, die es Premium-Publishern und FAST-Kanälen ermöglicht, hochwirksame interaktive Werbeformate in Sendequalität und mit der Skalierbarkeit von Programmatic Advertising einzusetzen.Die neue Lösung unterstützt Overlays, L-Shapes, Picture-in-Picture, Underlays sowie Sponsorships, die serverseitig für ein reibungsloses, pufferfreies Erlebnis zusammengefügt werden, während G-Mana Ad Solutions die Auslastung, Preisgestaltung sowie Erlöse über Direktbuchungen und Programmatic Advertising hinweg optimiert."Interactive SSAI verwandelt passive Werbeunterbrechungen in bidirektionale, bildschirmorientierte Erlebnisse - ohne Kompromisse bei der Streamqualität", sagt Eran Yahalomi, Geschäftsführer bei G-Mana. "Gemeinsam mit VisualOn bieten wir Sendern, Sport-Streamern und FAST-Anbietern eine schlüsselfertige Lösung, um deren Umsätze zu steigern, das Zuschauererlebnis zu optimieren sowie Echtzeit-Transparenz zu gewinnen - alles in einem einzigen Workflow.""Verleger wollen Interaktivität ohne Kompromisse", sagt Yang Cai, Geschäftsführer und Präsident bei VisualOn. "Unsere Integration mit G-Manas SSAI bietet Kunden einen einzigen, skalierbaren Weg, um interaktive Werbeformate in der Qualität einzusetzen, die das Publikum von Premium-Streaming erwartet."So funktioniert es- Abspielbereit durch VisualOn: Die Adflow-Wiedergabeintegration von VisualOn gewährleistet eine genaue Anzeigensignalisierung, Interaktivität und Messung auf dem Client, sodass interaktive Formate auf allen Zielgeräten konsistent dargestellt werden.- Nahtlose SSAI von G-Mana: G-Mana erkennt Anzeigenmarker, transkodiert kreative Inhalte, holt die Nachfrage in Echtzeit ab und fügt die Anzeigen in HLS/DASH-Manifeste ein - bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sendequalität sowie Einhaltung von Regeln.- Monetarisierung durch G-Mana Ad Solutions: Die G-Mana Ad Solutions-Einheit orchestriert Geschäftsregeln, Sponsoring sowie Programmatic Advertising, um die eCPM- und Ad-Break-Monetarisierung zu maximieren sowie gleichzeitig Markensicherheit, Targeting und Frequenzziele zu berücksichtigen.Das erhalten Kunden- Einnahmensteigerung: Hochwirksame Formate und intelligentes Pausenmanagement, um zusätzlichen ARPU aus bestehendem Inventar zu erzielen.- Der Betrachter steht an erster Stelle: Mit dem Server verbundene Anzeigen bewahren die Kontinuität des Streams; interaktive Ebenen passen sich dem Inhalt an, um die Einbindung aufrechtzuerhalten- Transparenz und Kontrolle: Echtzeit-Analysen beleuchten die Anzeigenleistung sowie das Zuschauerverhalten über SSAI und Player-Events hinweg.- Kürzere Zeit bis zur Wertschöpfung: Optimierte Bereitstellung - keine Neuformulierung von Playern und kein SDK-Wildwuchs; Cloud-gesteuerte Workflows minimieren den Integrationsaufwand.Gebaut für die OTT-Realitäten von heuteDie gemeinsame Lösung richtet sich an die Schmerzpunkte der Branche - Transparenzlücken, komplexe Implementierungen, begrenzte Vielfalt an Werbeformaten und suboptimales Break Management - durch die Vereinheitlichung von SSAI, interaktiven Formaten und Monetarisierung. Es wurde entwickelt für traditionelle Sender, FAST-Kanäle, Live-Sport und Events, Betreiber/Telcos, OTT-Plattformen und OTT-Tech-Integratoren.VerfügbarkeitDie interaktive SSAI-Lösung von G-Mana × VisualOn ist ab heute für ausgewählte Partner verfügbar und wird in diesem Quartal auf umfangreicherer Basis eingeführt. Um eine Produktvorführung oder einen Integrationsleitfaden anzufordern, wenden Sie sich bitte an info@g-mana.com. Besuchen Sie VisualOn auf der IBC am Stand 5.A55 für eine praktische Produktvorführung der interaktiven SSAI-Lösung.Informationen zu G-ManaG-Mana ist ein innovativer Anbieter von Werbetechnologien für OTT. Die SSAI-Plattform der nächsten Generation des Unternehmens liefert zielgerichtete, datengesteuerte Werbeerlebnisse mit Marker-Erkennung, Anzeigenabruf und Manifest-Manipulation, die durch umfassende Analysen für Transparenz und Kontrolle unterstützt werden. G-Manas Ad Suite umfasst hochwirksame, interaktive Formate, während G-Mana Ad Solutions eine flexible Monetarisierung bietet, welche CPM-basierte Impression Fulfillment, Sponsoring-Lizenzen, individuelle Preisgestaltung und Umsatzbeteiligung beinhaltet - ohne Integrationsgebühr.Informationen zu VisualOnVisualOn ist ein Unternehmen für Videotechnologie, das sich auf erstklassige Wiedergabeerlebnisse auf verschiedenen Geräten und Plattformen konzentriert. VisualOns Player-seitige Integrationen und Erweiterungstechnologien helfen Dienstanbietern, zuverlässiges, funktionsreiches Streaming in großem Umfang zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf www.visualon.comG-ManaVisualOnMedienkontakt:Erez Gross, CBO - info@g-mana.comSavi Shi, Marketingleiterin - savi@visualon.com +1 408.645.6618Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1720644/G_Mana.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2762760/VisualOn.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/g-mana-und-visualon-bringen-interaktive-ssai-fur-ott-und-ctv-auf-den-markt-und-erschlieWen-neue-einnahmequellen-302545185.htmlOriginal-Content von: G-Mana, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180764/6110271