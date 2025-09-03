Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Kapitalmärkte blicken gespannt nach Washington, denn die US-Notenbank (FED) steht vor einem entscheidenden Wendepunkt, so UBS Asset Management (UBS-AM).Angesichts einer merklich abgekühlten Arbeitsmarktdynamik und gleichzeitig hartnäckiger Inflation werde im September mit großer Wahrscheinlichkeit die erste Zinssenkung seit langer Zeit erfolgen. "Powells Signal aus Jackson Hole war eindeutig. Die FED wird die Beschäftigung schützen und nimmt dafür temporär eine höhere Inflation in Kauf", sage Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS-AM. Für die Märkte bedeute das mehr Rücken- als Gegenwind, solange die Inflationserwartungen stabil bleiben würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
