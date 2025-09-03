Das britische Batteriematerial- und Recyclingunternehmen Altilium hat nun gemeinsam mit dem Autohersteller JLR auf der Innovationsmesse Cenex Expo die ersten in Großbritannien hergestellten Batteriezellen für Elektrofahrzeuge vorgestellt, die aus recycelten Kathodenmaterialien produziert wurden. Dass Altilium mit dem Mutterkonzern von Jaguar und Land Rover kooperiert, ist seit vergangenem Jahr bekannt. Damals teilten beide Partner mit, dass JLR Pouchzellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
